Какво стои зад увеличаването на броя на дроновете на руската армия в Украйна?

Китай ограничава достъпа до части и технологии за Украйна

Китай е помогнал съществено на Русия да спечели ключово предимство на бойното поле в изтощителната война срещу Украйна, като през лятото драстично е увеличил износа на ключови компоненти, необходими за производството на оптични дронове, които са позволили на Москва да преодолее украинската отбрана на фронтовата линия, пише The Washington Post.

Резкият ръст на износа на оптични кабели и литиево-йонни батерии, наред с други компоненти за дронове, разкрива как близките партньорства между руски и китайски производители помагат на Москва да спечели решаващо предимство в конфликта, казват анализатори.

„Това е критично, това е решаващо“, каза Катерина Бондар, сътрудник в Центъра за стратегически и международни изследвания, за подкрепата на Китай за напредъка на Русия на фронта. „Китайците играят голяма роля тук, защото тук са щастливи и готови да адаптират производствените си линии.“

Пекин твърди, че е неутрален в конфликта, а китайските производители, които представляват 80% от световния пазар на търговски дронове, са намалили директния си износ на готови дронове за Русия.

Но официалните китайски търговски данни показват, че Пекин е позволил рязко увеличение на компонентите, които позволяват на руските производители да произвеждат оптични дронове, които се управляват чрез супертънки стъклени кабели, от типа, традиционно използван за високоскоростен интернет, които се размотават по време на полет на разстояния от 12 мили или повече. Тези дронове се използват все по-често от Москва, защото са по-малко податливи на прихващане.

Китайските доставки на оптични кабели за Русия са се увеличили почти десетократно между юли и август, след като са достигнали рекордни нива през май и отново през юни, според данните на китайската митническа служба. Износът на литиево-йонни батерии, вероятно използвани за захранване на дроновете, също се е увеличил през лятото, след като Русия засили въздушните си атаки срещу Украйна.

В една война, доминирана от тези въздушни атаки, Украйна се бори да навакса. Русия постоянно увеличава използването на оптични дронове, след като те помогнаха за оттеглянето на Украйна от западния руски регион Курск по-рано тази година.

Въпреки че кабелите понякога се заплитат, оптичните дронове имат голямо предимство пред безжичните дронове, защото не могат да бъдат прекъснати от системи за заглушаване на радиосигнали и затова често са в състояние да избегнат електронни военни смущения. Повечето радиоуправляеми дронове с изглед от първо лице (FPV), които са безжични и по-лесни за прихващане, могат да бъдат оборудвани с кабел чрез подмяна на части от контролера и радиопредавателя.

Въпреки „безграничното“ приятелство между руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин, Пекин не е изпратил военно оборудване, за да помогне на Москва в борбата, а миналата година заяви, че ще ограничи износа на дронове и части за дронове с военно приложение.

Данните от китайската митническа администрация показват, че Китай е изнесъл рекордно дълги оптични кабели за Русия през май и юни – съответно 119 000 и 130 000 мили – преди да се стигне до масивен скок до 328 000 мили през август. Той продължава да доставя и на Украйна, но с много по-малко кабели: през август е продал само 72 мили кабели на Украйна, според най-новите налични данни.

Китай ограничава достъпа до части и технологии за Украйна и нейните поддръжници, докато „отваря вратите за компоненти за руски дронове“, каза Мик Райън, старши научен сътрудник по военни изследвания в Lowy Institute, мозъчен тръст със седалище в Сидни.

Силата на Китай в производството на големи количества компоненти на евтини цени – а също и в бързото създаване на нови прототипи и технологии – дава на Русия значително предимство пред Украйна, каза Райън.

Това има значителни последствия на бойното поле, тъй като по-леките и по-дълги кабели позволяват на Русия да разшири обхвата на атаките си по-далеч в територията, контролирана от Украйна. Местните власти в източния украински град Краматорск – на около 12 мили от фронтовата линия – съобщиха за първата си атака с дронове с оптични кабели на 5 октомври.

„Ако погледнете как се променя фронтовата линия, Русия завзема територия на парчета, които са равни на разстоянието, което оптичните дронове могат да прелетят“, каза Бондар от CSIS. Русия използва тези дронове, за да унищожи украинските логистични линии, командни центрове и оборудване за заглушаване зад фронтовата линия, преди да започне атака, каза тя.

Високата стойност на пратките в сравнение с теглото им, регистрирана в официалните данни от края на 2024 г., предполага, че руските купувачи са внасяли кабели с военно предназначение, каза Джоузеф Уебстър, старши сътрудник в Атлантическия съвет, друг вашингтонски мозъчен тръст, който следи ръста на износа.

В същото време износът на литиево-йонни батерии от Китай за Русия също се е увеличил значително през лятото, достигайки рекордните 54 милиона долара през юни, преди да спадне леко до 47 милиона долара през август.

Тези батерии вероятно са били използвани в производството на дронове, каза Уебстър, защото Русия не произвежда много електромобили или електроника, които са другите основни приложения на тази технология.

Износът на литиево-йонни батерии за Украйна, междувременно, е бил само 11-12 милиона долара на месец през същия период.

През юли лидерите на НАТО нарекоха Китай „решаващ фактор“ за войната на Путин срещу Украйна, а Европейският съюз многократно призова Китай „да не предоставя никаква материална подкрепа, която поддържа военно-промишлената база на Русия“.

Съединените щати и ЕС наложиха няколко кръга санкции на руски и китайски компании, но това не допринесе за забавяне на потока от артикули, които могат да се използват както за граждански, така и за военни цели – като тези кабели и батерии.

Европейските лидери са все по-загрижени за селективното прилагане от страна на Пекин на собствените си експортни контроли, които изискват от компаниите да получат одобрение, преди да изпратят двигатели, сензори и други компоненти за дронове с военно приложение в чужбина.

От 2023 г. в Русия са регистрирани най-малко 140 производители на дронове и още 60 организации, които доставят части, препродават дронове или обучават оператори, съобщи независимата медия Insider през май.

Един от най-големите производители в Русия, Rustakt LLC, е внесъл части на стойност 577 милиона долара, включващи двигатели, батерии и електрически контролни панели от Китай между юли 2023 г. и декември миналата година, според данни за доставките на Sayari, компания за икономически рискови разузнавателни данни, базирана във Вашингтон.

Откакто ЕС наложи санкции на Rustakt през декември, няма публично регистрирани китайски пратки до компанията, отчасти благодарение на нарастващата трудност при получаването на руски данни за внос и износ.

Но тези ограничения не се отнасят за основните китайски доставчици.

По-малко известни производители като тези съставляват по-голямата част от веригата за доставки на части за дронове в Китай и са се активизирали, за да отговорят на руското търсене, след като DJI, най-големият производител на търговски дронове в света, спря директните продажби за Украйна и Русия през 2022 г.

Макар забраната да не е попречила на модифицираните дронове на DJI – включително дроновете с оптични влакна – да намерят място на бойното поле, анализаторите казват, че тя е създала възможност за по-малките китайски фирми да продават части и оборудване за дронове директно на руски производители, свързани с военната индустрия, или да им помагат да създават фабрики в Китай.