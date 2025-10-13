Парламентаристи обвиниха "чуждестранни разузнавателни служби"

Z-патриоти скочиха срещу Рамзан Кадиров

Руската централна банка обяви в неделя вечерта, че е принудена да отмени онлайн гласуването за новите символи за банкнотата от 500 рубли поради "манипулиране на гласовете".

„Сблъскахме се с голям брой опити за използване на технически средства за увеличаване на броя на гласовете за определени обекти. Това ще ни попречи да изготвим обективни резултати от гласуването“, цитира Ройтерс заявленията на Централната банка.

Централната банка провежда планирано обновяване на остарелите си банкноти, основано на концепцията, че всяка банкнота, от 10 до 5000 рубли, е посветена на един от федералните окръзи на Русия. На лицевата страна са изобразени забележителности и паметници от областта, а на гърба - регионални атракции.

Новата банкнота от 500 рубли е била предназначена да бъде посветена на Севернокавказкия федерален окръг и неговата столица Пятигорск. Няколко символа на Пятигорск и кавказки забележителности бяха предложени за онлайн гласуване, включително планината Елбрус, крепостта Дербент, два комплекса от кули в Ингушетия и Грозни-Сити, комплекс от небостъргачи в столицата на Чеченската република.

Неочаквано това отключи ожесточена надпревара на национална основа. Редица провоенни и ултрапатриотични „z-блогъри“ с милиони последователи и десни активисти призоваха своите последователи да гласуват за Елбрус, докато чеченският лидер Рамзан Кадиров насърчи гласуването за Грозни-Сити, като предложи томбола с десет смартфона iPhone 17 на няколко онлайн платформи.

Когато Централната банка се опита да ограничи конкурса до потвърждаване на гласовете само чрез платформата „Госуслуги“, изключвайки социалните медии, Ахмед Дудаев, помощник на чеченския лидер, обвини регулатора, че умишлено е променил правилата „точно в момента, в който Грозни-Сити стана лидер“. Освен това, Държавната телевизионна и радиоразпръсквателна компания на Грозни обеща да изготви специален доклад за обективността на конкурса.

В резултат на това Централната банка на Русия отмени гласуването, което трябваше да приключи на 14 октомври. С това обаче страстите не се успокоиха и скандалът се премести в парламента.

"Чуждестранни разузнавателни агенции може да са оркестрирали скандала с чеченските власти относно онлайн гласуването за нови символи за банкнотата от 500 рубли", заяви Алексей Чепа, заместник-председател на Комисията по международни отношения на Държавната дума. „Те се опитват да разделят Русия по етнически и религиозни въпроси“, каза депутатът пред Gazeta.Ru. Той добави, че западните разузнавателни агенции сега ще започнат да „пускат“ онлайн „нещо, което ще предизвика проблеми“, за да подхранят противоречията.

Същевременно, Чепа обвини за напрежението централната банка, като заяви, че тя трябва да се съсредоточи не върху външния вид на банкнотите, а върху това, което „дърпа икономиката надолу“.

Настоящата банкнота от 500 рубли от 1997 г. е посветена на град Архангелск.