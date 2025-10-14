Русия обвинява Ходорковски и други в заговор за завземане на властта

В делото са посочени магнатът Ходорковски, Гари Каспаров и други

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) заяви във вторник, че е образувала наказателно дело срещу критика на Кремъл Михаил Ходорковски, като го обвинява в създаване на „терористична организация“ и в заговор за насилствено завземане на властта, съобщава Reuters.

ФСБ заяви, че разследва още над 20 души по същото дело, сред които известният дисидент Владимир Кара-Мурза, бившият световен шампион по шахмат Гари Каспаров, бившият министър-председател Михаил Касянов и водещите икономисти Сергей Алексашенко и Сергей Гуриев.

Мярката беше предприета по-малко от две седмици, след като Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, форум за правата на човека, съставен от законодатели от 46 европейски държави, обяви, че създава „платформа за диалог“, отваря нова вкладка с руските демократични сили в изгнание.

ФСБ заяви, че това се представя от Ходорковски като алтернативно руско ръководство. Тя също така го обвини, че финансира украински паравоенни части, за да ги използва в опит да завземе властта.

Ходорковски отхвърля обвиненията

Ходорковски отрече обвиненията и нарече наказателното дело знак, че Кремъл разглежда инициативата на Съвета на Европа като „сериозен проблем“.

„Оттук и новите дела за „узурпиране на властта“, лъжите за „вербуване“ и „въоръжаване на украинската армия“, заяви той в Telegram.

Русия напусна Съвета на Европа през 2022 г., след като беше изправена пред изключване заради нахлуването си в Украйна.

Делото вероятно няма да промени много за заподозрените, които живеят извън Русия и вече са изправени пред перспективата да бъдат арестувани, ако се върнат. Мнозина от тях са добавени в официалните регистри на „чуждестранни агенти“, екстремисти и терористи.

Но обявяването показва решимостта на Москва да поддържа натиск върху изгнаниците, които са противници на президента Владимир Путин, да ги представя като заплаха за държавата и да противодейства на всякакви опити на Запада да им придаде легитимност.

Сред разследваните са всички членове на Руския антивоенен комитет, отваря се в нов прозорец, дисидентска група, чиято декларирана цел е да се противопостави на войната на Русия в Украйна.

Антивоенният комитет заяви миналата седмица, че планира да вземе активно участие в диалога на Съвета на Европа.

Ходорковски, петролен магнат, който някога беше най-богатият човек в Русия, излежава 10 години в сибирски затвор по обвинения в измама, които според него и много западни страни са политически мотивирани, преди да бъде помилван през 2013 г. и да напусне Русия.

От 2022 г. той се позиционира като водеща фигура сред руските емигранти, които подкрепят Киев срещу Москва във войната в Украйна. Скоро след избухването на войната той беше обявен за „чуждестранен агент“ от Русия.