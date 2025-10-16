Руската армия отговори на атаките на украинската армия срещу цивилни цели в Русия с хиперзвукови ракети „Кинжал“

Руските въоръжени сили нанесоха мащабен удар срещу украинските газови енергийни инфраструктурни обекти, които поддържат военно-промишления комплекс на Русия. Руското министерство на отбраната съобщи, че атаката е в отговор на терористичните удари на Киев срещу цивилни цели в Русия.

Министерството уточни, че ударът е извършен през нощта с използване на далекобойни, наземни, въздушни и морски прецизни оръжия, включително хиперзвукови ракети „Кинжал“ и ударни дронове. Според министерството всички предвидени цели са били поразени и поставените задачи са били изпълнени.