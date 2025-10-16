Руската Служба за външно разузнаване (СВР) предупреждава, че между 2025 и 2026 г. светът ще достигне „максималното ниво на риск“ от голям военен конфликт, включително възможността за използване на ядрени оръжия, пише Newsweek.

Тъжно предупреждение идва от самата Русия, от шпионите на руския диктатор Владимир Путин. Анализ, публикуван от руската Служба за външно разузнаване (СВР), твърди, че настоящият световен ред ще претърпи серия от „неизбежни сътресения“ до 2040 г.

Според анализ, публикуван в последния брой на официалното списание на руската Служба за външно разузнаване (СВР) , ръководена от Сергей Наришкин, човечеството се приближава до критична точка на глобални вълнения, а рискът от ядрена война ще достигне своя пик през 2025-2026 г.

„Изключително важно е Русия да премине през този повратен момент и следващите кризи (2029–2030 и 2033–2034) без сериозни вътрешни вълнения.“

„Трябва да се подготвим за нови санкции, информационен, психологически и дипломатически натиск от страна на Съединените щати и западните страни. Възможни са предизвикателства в Балтийско и Черно море“, се казва в статията, публикувана в септемврийския брой на списание SVR, написана на английски език.

Кризи и предизвикателства до 2040 г.

Анализът показва, че между 2025 и 2040 г. ще се случи серия от „неизбежни сътресения“, които ще отбележат големи трансформации на световния ред.

Сред „знаците“, които биха предвещавали глобалната криза, руските шпиони споменават Арабската пролет, конфликтите в Либия, Ирак и Сирия, ескалацията на напрежението между САЩ и Китай, както и „държавния преврат“ в Украйна – формулировка, която отразява официалния наратив на Кремъл.

Заслужава да се отбележи, че СВР не споменава настоящата война в Украйна, която продължава почти четири години и е предизвикана от нахлуването на руската армия през февруари 2022 г.

Теорията на „циклите на Кондратиев“

Оценката на SVR се основава на теорията за „циклите на Кондратиев“, разработена от руския икономист Николай Кондратиев, според която световната икономика функционира в цикли от 45 до 60 години, всеки от които завършва с глобална структурна криза.

„Не бива да приемаме, че политико-военната конфронтация между Русия и Запада ще приключи след 2025-2026 г. Можем да очакваме само промяна във формата на този конфликт, както и в технологичното и икономическо съперничество между САЩ и Китай“, отбелязва докладът на руските шпиони.

„Предизвикателства“ в Черно море

Разузнавателната служба, ръководена от Наришкин, заявява, че Русия трябва да се подготви за предизвикателства в Балтийско и Черно море, повтаряйки тезата, че ЕС и НАТО се стремят да дестабилизират Черноморския регион.

В друго скорошно изявление СВР обвини Европейския съюз в опит за „окупация на Република Молдова“ и че войските на НАТО, концентрирани в Румъния, са готови да се намесят в района на Одеса, за да сплашат проруските власти в Приднестровието.

Докато Кремъл говори за предстояща конфронтация, Институтът за изследване на войната (ISW) в Съединените щати предупреждава, че Русия е увеличила производството на танкове Т-90 и възстановява арсенала, загубен в Украйна, подготвяйки се за продължителен конфликт.

Според ISW руската държава „вече е навлязла в нулева фаза на войната“, укрепвайки военните си възможности с оглед на пряка конфронтация с НАТО.