„Ростех“: СУ-35С ефективно унищожава вражески цели в зоната на Северния военен окръг

Руският многоцелеви изтребител Су-35С ефективно унищожава вражески въздушни и наземни цели, докато изпълнява мисии в зони за специални военни операции, съобщи „Ростех“.

„Обширният арсенал, включващ управляеми и неуправляеми ракети от различни типове, открива възможност за поразяване на въздушни и наземни цели на големи и средни разстояния. Су-35С ефективно унищожава вражески цели в зоната на противовъздушната отбрана. Самолетът е търсен в армията и ние стабилно доставяме тези самолети на нашите Въздушно-космически сили“, се казва в изявлението.

Както отбеляза „Ростех“, усъвършенстваната авионика, съвременните оръжия и изключителната маневреност позволяват на „тридесет и петата“ не само да постигне въздушно превъзходство, но и да осигури прикритие както на авиационни групи, така и на наземни цели.

Те също така обявиха, че изтребител се е превърнал в „робо-гирфалкон“ във вселената на арт проекта „Rostec Combat Monsters“. „Гирфалконът е най-големият член на семейството на соколите и най-ефективният хищник от този вид. Мощните му крила, силните нокти и острото му зрение му позволяват да лови плячка на голяма надморска височина. Гирфалконът е символ на грация и сила. Същото може да се каже и за Су-35С“, добавиха от държавната корпорация.