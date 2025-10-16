Русия разполага изтребители Су-35 за унищожаване на цели в Украйна

Руските въоръжени сили разчитат на изтребители Су-35 за търсене и унищожаване на вражески въздушни и наземни цели в украинския театър на военните действия, като се смята, че те използват редица уникални възможности на самолета в рамките на флота, пише военното издание Military Watch.

Коментирайки тези операции, пресслужбата на държавната технологична компания „Ростех“ съобщи: „Широкият арсенал, който включва различни видове ракети и реактивни снаряди, открива възможности за поразяване на въздушни и наземни цели на големи и средни разстояния. Су-35С ефективно „преследва“ вражески цели в зоната на специалната военна операция. Самолетът е търсен във войските и ние безпроблемно доставяме тези самолети на нашите Въздушно-космически сили.“ В доклада се посочват усъвършенстваната авионика и въоръжение на изтребителя, както и високата му маневреност, като фактори за успех в тези мисии.

Смята се, че Су-35 е отговорен за повече сваляния във въздуха от всеки друг боен самолет след Студената война, като един от най-забележителните му успехи се случва в първите дни на войната на 5 март 2022 г., когато изтребители свалят четири от Су-27 на украинските военновъздушни сили близо до град Житомир. Целите на множество допълнителни сваляния включват още Су-27, както и МиГ-29 , изтребители Су-24М , щурмови самолети Су-25, хеликоптери Ми-8 и широка гама от видове дронове.

Не е известно самолетът да е претърпял загуби във въздушен бой, въпреки че поне три са били свалени от украинската противовъздушна отбрана през тригодишния и половина период на военни действия. Въпреки че е разработен предимно като изтребител за превъзходство във въздуха, вторичните възможности на Су-35 „въздух-земя“ са били използвани и в различни ударни мисии, включително потискане на вражеската противовъздушна отбрана.

През май генералният директор на Обединената самолетостроителна корпорация Вадим Бадеха разкри, че се работи за разширяване на производството на Су-35, както за по-бързо разширяване на собствения флот на Русия, така и за посрещане на големи нови чуждестранни поръчки . Алжир, Иран и Етиопия бяха потвърдени от началото на годината като нови клиенти за самолета. В края на юли беше потвърдено , че Су-35 е интегрирал радарно насочвана ракета „въздух-въздух“ Р-77М, което значително стеснява преди това много голямата разлика между възможностите му за насочване отвъд зрителния обхват и тези на най-добре представящите се американски и китайски изтребители.

Въпреки това общите възможности на изтребителя остават далеч зад тези на най-добре представящите се чуждестранни конкуренти като китайските J-16, J-35 и J-20 и американския F-35, като радарът му е по-малко сложен, корпусът му използва по-малко композитни материали, а връзките за данни и оръжията му за зрителен обхват са далеч от най-съвременните. Очаква се Русия значително да компенсира това, като използва Су-35 в поддържаща роля, наред с мрежи от наземни системи за противовъздушна отбрана.