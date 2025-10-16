В Русия започнаха да разреждат бензина, китайските коли се чупят

Още по темата: В някои региони на Русия започнаха да ограничават продажбата на бензин 24.09.2025 23:18

По руските бензиностанции започна да се появява разреден бензин, съобщи Юрий Валко, ръководител на Руския съюз на автомобилните услуги, пред НСН - "Национальная Служба Новостей". Според експерта, нискокачественото гориво се среща все по-често в страната.

„Руските производители на бензин започнаха да пестят от качеството поради невъзможността да повишат цените. Има връзка между тези слухове и това, което всъщност се случва. Много от тях започнаха да повишават октановото число с добавки поради икономическата ситуация, на фона на недостиг в определени региони", заяви Валко, след като китайски производители на автомобили, които работят а местния пазар, предупредиха, че влошеното качество на горивата води до по-чести повреди в двигателите на колите.

Той добави, че подобна ситуация е имало в Русия в началото на 2000-те и 2010-те години на определени бензиностанции. „Можеше да заредите и веднага да се отправите към сервиза. Сега, за съжаление, може да се върнем към същата ситуация“, каза Валко.

Наскоро се появиха съобщения за масови повреди на китайските кросоувъри Geely Motors, една от петте най-продавани марки в Русия. Оплакванията на собствениците включват вибрации и дим от двигателя по време на шофиране. От компанията заявиха, че проблемът може да е възникнал поради „възможни отклонения в състава и качеството на горивото, използвано в Русия“ и, че ще опитат да се справят с проблема, като променят софтуера на блока за управление на двигателя, така че колите им да могат да използват гориво с по-ниско качество. Но Валко се съмнява, че това ще помогне.

Недостигът на бензин възникна в резултат на кампанията на украинската армия срещу руски петролни рафинерии, която започна през август. Една от всеки три рафинерии в страната, или повече от 20 големи завода, бяха повредени. За да смекчат кризата на пазара, властите забраниха износа на бензин, учетвориха покупките на гориво от Беларус и премахнаха вносните мита.

Правителството обмисля премахване на забраната за употреба на монометиланилин (MMA) от нефтопреработвателните заводи – добавка, повишаваща октановото число и увеличаваща добива. Поради високата й токсичност, тя е забранена в повечето страни, включително в Русия.