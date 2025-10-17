Русия е предоставила на Северна Корея система за противовъздушна отбрана „Панцир-С1“

Пхенян е трябвало да разчита на по-стари системи за противовъздушна отбрана от съветската епоха

Подаръкът на Русия към Северна Корея – „Панцир-С1“ – е мултипликатор на силата на вече и без това масивната противовъздушна отбрана на Пхенян. Доклади от множество източници, включително от украинската служба за военно разузнаване, сочат, че Москва е предоставила на Северна Корея поне една мобилна система за противовъздушна отбрана с малък обсег „Панцир-С1“. Южнокорейските медии твърдят, че тази руска система в момента е разположена в Пхенян и охранява столицата на страната. Освен това се смята, че руски специалисти в момента обучават севернокорейски персонал как да работи с системата, пише The National Interest.

Междувременно оперативните знания се предават на севернокорейците. След три години на интензивни боеве в Украйна, руснаците споделят ценни уроци по противовъздушна отбрана, включително срещу дронове и модерни крилати ракети от типа, който НАТО е предоставил на украинците, за да ги използват срещу руснаците, воюващи в Украйна.

Прехвърлянията между Русия и Северна Корея се извършват в контекста на разрастващия се военен съюз между двете страни. Северна Корея е снабдявала Русия с изглеждащ безкраен запас от муниции, работна ръка и друга логистична подкрепа – и вероятно дори балистични ракети.

Що се отнася до нуждите на Северна Корея в областта на противовъздушната отбрана, „Панцир-С1“ е явно подобрение. Исторически погледнато, Пхенян е трябвало да разчита на по-стари системи за противовъздушна отбрана от съветската епоха, като SA-2, SA-3 и SA-5, както и на местни системи с различни възможности. Много от тях стават все по-неадекватни предвид съвременните дронове, прецизно насочваните боеприпаси и заплахите от крилати ракети, които са доказали забележителна ефективност на бойните полета в Украйна.

Придобиването на система като „Панцир-С1“ означава, че Северна Корея ще разполага с по-мощно оръжие за противовъздушна отбрана с къс/среден обсег от това, с което разполага в момента, което ще затрудни способността на Южна Корея да нанесе ответен удар на Пхенян в случай на война. „Панцир-С1“ е мобилна, сравнително модерна платформа за противовъздушна отбрана с комбинирана ракетна и оръдейна система, радар и оптично проследяване.

Противовъздушната отбрана не се състои само в способността да се свалят вражески системи, преди да ударят вашите чувствителни райони. Тя е и средство за принуда. Враговете трябва да мислят, че наличието на по-модерни системи за противовъздушна отбрана означава, че атака срещу райони на страната, защитени от тези системи, ще бъде по-скъпа за нападателите. И в съзнанието на вражеското ръководство трябва да възникне страхът, че ако Северна Корея притежава тези модерни руски системи за противовъздушна отбрана, може би Пхенян е получил и по-модерни оръжия за нападение от Москва. И вече изобилстват опасения, че Русия помага на Северна Корея да усъвършенства подводния си флот с десетилетия напред, благодарение на новосъздадения военен съюз по повод войната в Украйна.

Докато скептиците омаловажават значението на един-единствен „Панцир-С1“, факт е, че Северна Корея вероятно вече може да направи обратно инженерство на системата „Панцир-С1“, която е получила от Москва, точно както е направила с много други руски и китайски системи, които са й били подарени през десетилетията.

„Панцир-С1“ може да представлява реален проблем за Южна Корея

Следователно, дарението на Русия на „Панцир-С1“ на Северна Корея е мултипликатор на силата на вече масивната противовъздушна отбрана на Пхенян. Това е асиметрично подобрение, което увеличава цената за всеки агресор, който се осмели да наруши въздушното пространство на Северна Корея. В замяна Москва получава доставки, влияние и лоялност, укрепвайки своята глобална позиция в лицето на западния натиск.

Разбира се, една система не променя фундаментално стратегическия баланс на Корейския полуостров за една нощ. Когато обаче се интегрира с всички други предимства, които продължаващото съюзничество на Русия с Северна Корея дава на Пхенян, подаръкът „Панцир-С1” означава, че балансът на военната сила бавно се измества в полза на Пхенян.

Колкото по-дълго продължава войната, толкова по-големи ще стават предимствата за военната позиция на Северна Корея – и толкова по-сериозна ще бъде заплахата за Южна Корея. Това е още един от многото непредвидени и нежелани резултати от войната в Украйна.

Брандън Уейхарт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest.