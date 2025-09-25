Лавров потвърди подкрепата си за териториалната цялост и суверенитет на Сърбия

Руският външен министър Сергей Лавров се срещна със сръбския си колега Марко Джурич, за да обсъдят ситуацията в Косово и да потвърдят пълната си подкрепа за териториалната цялост и суверенитет на Сърбия. Това се казва в изявление на руското външно министерство след срещата в кулоарите на седмицата на високо ниво от 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, съобщават руски медии.

„Координацията на работата в рамките на международни организации и регионалните въпроси бяха обсъдени подробно, с акцент върху ситуацията в Сръбската автономна област Косово и Метохия и Република Сръбска (Босна и Херцеговина)“, съобщи министерството. „Руската страна потвърди пълната си подкрепа за териториалната цялост и суверенитет на Сърбия. Подчертана беше необходимостта от стриктно спазване на фундаменталната Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и Общото (Дейтънско) рамково споразумение за мир, за да се постигне дългосрочно и устойчиво уреждане на Балканите.“

Руското външно министерство отбеляза, че стратегическото партньорство между страните се развива стабилно, а интензивността и съдържателният характер на контактите остават непроменени въпреки настоящата криза в системата на международните отношения. Министерството също така подчерта, че на срещата страните са обсъдили ключови въпроси на сътрудничеството.