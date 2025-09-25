Су-35 подсилват руските ВВС в условия на нараснало търсене на изтребители

Руската държавна Обединена самолетостроителна корпорация достави нова партида изтребители за превъзходство във въздуха Су-35С от поколение 4+ на руските Въздушно-космически сили, след като бойните самолети преминаха наземни и летателни изпитания, пише Military Watch Magazine. Доставката на последната партида Су-35 следва завършването на предишни партиди през последната седмица на юни и в средата на август , като търсенето на самолета е особено голямо, тъй като Министерството на отбраната се стреми не само да замени по-старите самолети, но и да разшири броя на изтребителните ескадрили в експлоатация чрез оборудване на нови подразделения. Държавният отбранителен конгломерат „Ростех“ съобщи относно последната доставка:

„Нашите самолетни заводи работят с пълен капацитет и поддържат постоянно високи темпове на доставки на бойни самолети на войските. Су-35С съчетава мощта на съвременните оръжия, усъвършенстваната електроника и уникалната маневреност, което го прави „универсален войник“ за изпълнение на най-трудните бойни мисии - от прикриване на авиационни групи и наземни съоръжения до поразяване на вражески въздушни и наземни цели.“

Генералният директор на Обединената самолетостроителна корпорация Вадим Бадеха разкри през май, че се работи за разширяване на производството на Су-35, като се смята, че решението за това е повлияно от очакването за големи нови чуждестранни поръчки. В началото на 2025 г. алжирските военновъздушни сили станаха вторият чуждестранен клиент за Су-35, докато Иран се смяташе за най-големия чуждестранен клиент за самолета, като през януари официални лица потвърдиха, че са направени поръчки. Разширяването на производството на Су-35 отразява подобни инвестиции, направени за улесняване на по-бързите доставки на изтребителя Су-34М и изтребителя-невидимка от пето поколение Су-57, чието производство се е увеличило повече от два пъти през последните две години. Цената за закупуване на Су-35 се оценява на между тази на Су-57 и много по-евтиния Су-34, приблизително 21 милиона долара на самолет, в зависимост от валутните курсове. Самолетът първоначално е разработен предимно за износ, преди големите забавяния в разработването на Су-57 да доведат до значителен ръст на вътрешните поръчки.

Су-35 е разработен като силно подобрена версия на най-добрия съветски изтребител за превъзходство във въздуха - Су-27 Фланкър, в някои отношения отразявайки начина, по който водещият изтребител за превъзходство във въздуха на американските военновъздушни сили от времето на Студената война - F-15, е разработен във F-15EX, който също се доставя днес. В сравнение с най-новите варианти на F-15, Су-35 се отличава с много по-голям обсег, носене на значително по-голям радар и много по-голям обсег на действие във въздуха благодарение на интегрираните ракети R-37M. Той също така се гордее с превъзходна маневреност и уникалната интеграция на два вторични L-диапазонни радара в корените на крилата си за подобрена ситуационна осведоменост. Въпреки това се счита, че сложността на сензорите и авиониката на изтребителя значително изостава от американските и китайските му аналози, като забележителен пример е зависимостта от канали за данни от началото на 2000-те години и липсата на модерен носов радар с активна електронно сканирана антенна решетка.