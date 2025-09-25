Москва подкрепя инициативата на Тръмп

Русия е готова да участва в процеса на всеобщ отказ от биологични оръжия, но би било добре инициативата на президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде формализирана. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред репортери в отговор на въпрос на руската информационна агенция.

„Това със сигурност е много важен призив и може да бъде приветстван. Естествено, руската страна е готова да участва в такъв процес на общ отказ от биологични оръжия“, каза Песков.

Той подчерта, че Москва подкрепя инициативата на Тръмп. Песков нарече инициативата на президента на САЩ Доналд Тръмп за отказ от разработването на биологични оръжия „брилянтна“.

„Но, разбира се, би било добре това да бъде формализирано по някакъв начин, отново на международно ниво“, добави Песков. „Самата инициатива е брилянтна.”