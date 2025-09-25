Русия удължава забраната за износ на бензин

Още по темата: В някои региони на Русия започнаха да ограничават продажбата на бензин 24.09.2025 23:18

Руският вицепремиер Александър Новак заяви в четвъртък, че страната му е решила да удължи забраната за износ на бензин до края на 2025 г., като същевременно наложи ембарго върху износа на дизелово гориво за непроизводители на петрол за същия период.

Той отбеляза, че "има известен малък дефицит на петролни продукти" в страната и че тези удължавания на забраната за износ ще позволят на руското правителство "допълнително да снабдява пазара с петролни продукти".

Забраната беше наложена за първи път през февруари тази година, а последното удължаване на ограничението на износа на бензин беше до 30 септември, а за непроизводителите на бензин - до 31 октомври.