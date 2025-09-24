"Напредваме трудно и на колосална цена, платена от нашите войски"

Войната между Русия и Украйна е стигнала до патова ситуация, а силите на бойното поле са равни. Това заяви бившият директор на "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, командир на доброволческото формирование Център за специални операции с безпилотни системи „БАРС-Сармат“ на Запорожкото направление, в интервю за "Блокнот".

Според него, по линията на съприкосновение се води окопна война, където руският напредък се постига „с огромни трудности и на колосална цена“.

„Картата се движим с голяма трудност, на колосална цена, платена от нашите войски. В момента напредваме, използвайки традиционни методи, с щурмове от по трима души – това е окопна война, в която техниката се изгаря, преди да достигне фронтовата линия и от двете страни“, разказа той.

Дмитрий Рогозин, който е сенатор от окупираната част от Запорожка област, призна, че балансът на силите в областта на дроновете не е в полза на Русия.

„Имат десет пъти повече от нас. Те нямат проблеми с компонентите или с цялостното си снабдяване с дронове. Знаем броя на дроновете с голям обсег – от 100 до 250 дневно. И броят им ще се увеличава", прогнозира той и добави:

"Операторите им на дронове са на много високо ниво. Запорожкият фронт, където се намираме сега, е най-високотехнологичният".

Според Рогозин, украинците са наложили огромно производство на безпилотни апарати, благодарение на свободния достъп до компоненти.

"Представете си огромното производство. В края на краищата, всеки дрон, който лети дълбоко в Русия, например „Лютий“, е оборудван с отлична система за управление, която гарантира изпълнението на полетната му мисия въпреки всички смущения. Те проникват през нашата многослойна противовъздушна отбрана и след това вие пишете: „паднаха отломки от дрон“. Въпреки че отломки със сигурност не падат. Те се сглобяват в Украйна, но компонентите са чуждестранно производство. Имат свободен достъп до всичко. Ние трябва да използваме заобиколни пътища, паралелен внос, за да получим това, от което се нуждаем. Зависими сме по този въпрос", каза бившият директор на "Роскосмос".

На въпрос защо руската армия не атакува фабриките за производство на дронове Рогозин отговаря:

"Те вече имат запаси. Така че, и да спрем производството за две седмици, не е критично за тях, ако фабриката е натрупала достатъчно запаси за два месеца. Ще компенсират по-късно".

"Някои от компонентите им са вносни, но по-голямата част се произвеждат в Украйна – в райони, възможно най-далеч от фронтовата линия – в областите на Тернопол и Лвов. Вероятно това са подземни фабрики, където се поддържа необходимото ниво на секретност", предположи командирът на „БАРС-Сармат“.