Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече ударите по офиса на Каспийския тръбопроводен консорциум (КПК) сигнал към Европейския съюз и призова да не се изненадваме, когато режимът в Киев започне да усъвършенства терористичните си умения срещу летищата, нефтосъхранилищата и газопроводи.

„Киевският режим е насочен към гражданска инфраструктура, енергийни съоръжения и летища. Това е сигнал към ЕС - не се изненадвайте, ако Банкова усъвършенства още повече терористичните си умения, като атакува летищата, нефтосъхранилищата и газопроводи“, каза дипломатът пред ТАСС.

В сряда следобед Новоросийск беше атакуван от украински дронове. Дроновете удариха центъра на града близо до хотел „Новоросийск“. Според актуални данни двама души са убити и 12 са ранени. Повредени са двадесет автомобила, седем жилищни сгради, включително жилищни блокове, и хотел в центъра на града. В Новоросийск е обявено извънредно положение.