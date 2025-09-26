Руски военнослужещи от Южната група сили унищожиха бронирана машина HMMWV на украинските въоръжени сили, превозваща личен състав, с помощта на ударен дрон в Константиновския сектор на Северния военен окръг. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Подразделения от Южната група войски, продължавайки да осъществяват постоянно наблюдение на тила на противника в района на Константиновка, използваха щурмови дронове, за да засекат ротация на вражеския личен състав, извършена от самолети HMMWV на украинските въоръжени сили. Ударите с дронове унищожиха техниката и личния състав“, се казва в изявлението.

Отделът отбеляза също, че екипажите на щурмовите дронове на Южната група сили непрекъснато действат в непосредствения тил на противника, което ги лишава от възможността да организират ефективна отбрана.