Путин: Русия ще направи всичко възможно, за да подкрепи работата на МААЕ

Сътрудничеството на Русия с МААЕ е установено в почти всички области

Русия ще направи всичко по силите си, за да подкрепи работата на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), каза руският президент Владимир Путин по време на среща с генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси в Кремъл, съобщават руски медии.

На срещата Путин подчерта , че сътрудничеството на Русия с МААЕ е установено практически във всички области, включително в областта на глобалната ядрена безопасност.

„Бих искал да Ви благодаря за това конструктивно взаимодействие и от моя страна да Ви уверя, че ще направим всичко по силите си, за да подкрепим Вашата работа“, каза Путин. „Сътрудничеството е установено практически във всички области, включително развитието на руската енергетика, участието на Русия в проекти извън Русия и други въпроси, предимно ядрената безопасност в световен мащаб.”

Той подчерта, че Русия се стреми да окаже на МААЕ всякаква възможна помощ при решаването на важни въпроси.

„Русия беше в основата на създаването на агенцията през 1957 г. И през всичките тези години ние активно си сътрудничим с агенцията, стремейки се да окажем всякаква възможна помощ при решаването на глобалните, изключително отговорни и важни задачи, пред които е изправена агенцията“, добави още Путин.