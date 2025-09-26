Руски самолети Су-35 и Ту-95 засечени да летят в близост до Аляска

Две руски платформи са засечени във въздушното пространство над Аляска. Според Северноамериканското аерокосмическо командване за отбрана (NORAD) два Су-35 и два Ту-95 са били забелязани да летят в зоната за въздушна отбрана на Аляска (ADIZ). В отговор на ситуацията девет американски самолета, включително F-16 Fighting Falcons, E-3 Sentrys и KC-135 танкери, са били изпратени, за да идентифицират и да пресекат руските самолети, пише The National Interest. Този инцидент се случва само ден след като американският президент Доналд Тръмп написа в Truth Social, че вярва, че Украйна е способна да си върне цялата територия, която е загубила в полза на Русия през последните три години и повече на война. Това изявление на Тръмп беше изненадващо, тъй като преди това президентът призова Киев да направи отстъпки на Русия, за да се постигне по-скорошно примирие.

Москва нарушава международното въздушно пространство по-често през последните седмици. По-рано през септември европейските страни бяха поставени в висока готовност, след като руски безпилотни летателни апарати бяха свалени от полски и НАТО военни самолети, след като пресякоха въздушното пространство на Полша. Малко след този инцидент Естония съобщи, че руски изтребители са пресекли нейното въздушно пространство.

Сухой Су-35 остава един от основните самолети в руската въздушна флота. Обозначен от НАТО като Flanker-E/M, двумоторната платформа от 4,5 поколение е била първоначално концептуализирана по време на Студената война като окончателната версия на Су-27 „Фланкер“. Руският самолет се задвижва от два турбореактивни двигателя turn/UFA AL-31F 117S, които позволяват на изтребителя да лети със скорост, достигаща приблизително Мах 2,25 (кратно на скоростта на звука). В допълнение към максималната си скорост, Flanker-E е снабден с мощно въоръжение. Руският изтребител може да носи редица ракети въздух-земя и въздух-въздух, включително ракетата с дълъг обсег Kh-48 UshE. Както обяснява Air Force Technology, „Su-35 може да бъде въоръжен с редица управляеми бомби, включително телевизионно управляемата бомба KAB-500Kr, сателитно управляемата бомба KAB-500S-E, лазерно управляемата бомба LGB-250, телевизионно управляемата бомба Kab-1500Kr и лазерно управляемата бомба KAB-1500LG. Самолетът може да бъде въоръжен и с 80-милиметрови, 122-милиметрови, 266-милиметрови и 420-милиметрови ракети.“

Подобно на Су-35, Ту-95 Bear Bomber е проектиран още през съветската епоха. След като САЩ въвеждат свои стратегически бомбардировачи по време на Втората световна война, СССР дава приоритет на разработването на свой собствен отговор. Съветските власти издават заявка за серия бомбардировачи, способни да летят на дълги разстояния, за да поразяват цели на територията на континенталната част на САЩ. Резултатът е бомбардировачът „Мечка”, проектиран от конструкторското бюро, ръководено от Андрей Туполев, който се оказва достатъчен. Четири двигателя Kuznetsov NK-12 с въртящи се пропелери задвижват платформата, което го прави един от най-шумните бомбардировачи, които се използват днес по целия свят. През годините Ту-95 претърпя няколко основни ремонта, за да остане актуален в съвременните условия. Забележително е, че съветската атомна бомба „Цар бомба“ беше пусната от модифициран вариант на „Мечка”, специално оборудван с преработени двигатели, окачване и механизми за пускане, за да може успешно да се пусне голямото ядрено оръжие.

Мая Карлин, автор по въпросите на националната сигурност в The National Interest, е анализатор в Центъра за политика на сигурността и бивш стипендиант на Anna Sobol Levy в IDC Herzliya в Израел.