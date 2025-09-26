Най-бързите руски бойни самолети прелетяха над Балтийско море

Полет от три изтребителя МиГ-31 на руските ВВС, подкрепени от Су-30СМ и изтребител Су-35, беше интерпретиран от леки изтребители Gripen на унгарските ВВС над Източна Европа, след като бяха засечени да летят над Балтийско море, пише Military Watch Magazine. Унгарските самолети бяха разположени като част от текущата операция на НАТО „Въздушно патрулиране“, която осигурява 24-часова засилена защита от изтребители на границите между територията на Алианса и тази на Русия. Gripen-ите излетяха от авиобазата Шяуляй в Литва и визуално идентифицираха целите си западно от латвийския бряг, преди руските самолети да се върнат. Инцидентът се случи само шест дни след като западни източници съобщиха, че три МиГ-31 са навлезли в естонското въздушно пространство, което руското правителство отрече, което доведе до излитане в летателна готовност на италианските F-35, базирани в източноевропейската страна.

Въпреки че Gripen постоянно не успява да постигне продажби в рамките на НАТО, Унгария и Чехия са взели на лизинг по-стари варианти Gripen C/D от Швеция, като особено ниските оперативни разходи на изтребителя ги правят, наред с конкурентния южнокорейски FA-50, най-евтините за поддръжка изтребители от четвърто поколение, съвместими с НАТО. Наличните опции за лизинг бяха основен фактор, накарал унгарските военновъздушни сили да изберат Gripen пред F-16 и възможностите за модернизиране на съветския флот на страната от МиГ-29. Бойният потенциал на Gripen C/D обаче остава силно ограничен, особено в сравнение с този на МиГ-31БМ, който се смята за най-способния руски самолет по отношение на възможностите си въздух-въздух.

МиГ-31 не само интегрира по-усъвършенстван фазиран радар, N007M, който се сравнява благоприятно с остарялата механично сканирана антенна решетка, използвана от Gripen, но и сензорът е близо осем пъти по-голям, което води до значително несъответствие в ситуационната осведоменост. Докато Gripen може да генерира само 80,5 kN тяга, което сериозно ограничава летателните му характеристики, двата двигателя на МиГ-31 генерират 304 kN, което улеснява крейсерските скорости на самолета от 2,35 Маха, които са най-бързите в света. Въпреки че разполагането на МиГ-31 преди беше концентрирано в Арктика и Далечния изток, от 2022 г. самолетите все по-често се разполагат в европейските територии на Русия, като техните усъвършенствани възможности, многократно демонстрирани над украинското небе, правят особено силно впечатление.