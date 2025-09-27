Gerbera – новото оръжие на Русия, което тревожи НАТО

Русия сглобява своите дронове Gerbera в големия завод в Елабуга

Въпреки че е нискотехнологичен и склонен към неизправности, дронът Gerbera е въплъщение на принципа, че количеството има свое собствено качество.

Кризата продължава да обхваща европейските членове на НАТО. Вълна от вероятно руски дронове е проникнала във въздушното пространство на различни европейски членове на НАТО, което предизвика осъждане от лидерите на тези страни и обещания за ответни мерки от тяхна страна, пише The National Interest.

Повечето доклади сочат, че въпросните руски дрони са известни като Gerbera. Тези системи са евтини, многофункционални безпилотни летателни апарати (UAV), разработени и произведени от Русия. Те са основно опростени (и по-евтини) варианти на иранския Shahed-136 камикадзе дрон, който Русия нарича серия „Гера“.

Gerbera е изработен от евтини материали като шперплат и пяна, което го прави лек, изразходваем и подходящ за масово производство.

Русия сглобява своите дронове Gerbera в големия завод в Елабуга, като набляга на достъпната цена и използването на рояци, а не на съвременни технологии. Разбира се, тъй като тези системи са толкова евтини и прости – струват само около 10 000 долара на бройка, което е само част от цената на конвенционален дрон Shahed/Geran – те са податливи на навигационни грешки. Варшава счита, че проникването в нейното въздушно пространство е било умишлено от страна на Русия. Москва отрича това и ако нахлуването беше еднократен инцидент, можеше да изглежда правдоподобно, че дроновете са пресекли полското въздушно пространство случайно. Оттогава обаче имаше още инциденти, свързани с руски системи, нарушаващи въздушното пространство на НАТО.

Русия използва широко дроновете Gerbera в продължаващата война в Украйна от 2024 г. насам, като ги използва предимно като примамки, предназначени да претоварят и изчерпят украинската противовъздушна отбрана. Ниската цена на дроновете позволява да се използват в големи количества по време на въздушни удари, принуждавайки защитниците да изразходват ценни ресурси за евтини цели като Gerbera, докато следват по-сложни заплахи. Украинското разузнаване описва дроновете като камикадзе дронове с голям обсег, въпреки че те могат да служат и за разузнаване или отвличане на вниманието.

В определени райони на войната в Украйна дроновете Gerbera са използвани заедно с руски разузнавателни дронове, като „Суперкам” и „Зала”.

Някои от методите, които Украйна е използвала за противодействие на заплахата от Gerbera, включват използването на прехватчи дрони с изглед от първо лице (FPV). Хеликоптери Mi-8 с картечници и термовизионни устройства са унищожили множество Gerbera в единични излитания, като в един от докладваните инциденти са унищожени четири дрона Gerbera заедно с шест дрона Shahed. Украински F-16 също са били използвани срещу руски дронове Gerbera наскоро. Тези F-16, стрелящи с ракети AIM-9, отбелязаха някои от първите потвърдени кинетични употреби на тези реактивни самолети в конфликта.

Въпреки тези успехи обаче, огромният брой изстрелвания на дронове Gerbera продължава да натоварва украинските ресурси.

Украйна също така е набелязала производствени обекти в самата Русия, като дори е нанесла удари по комплекса „Елабуга“, за да прекъсне сглобяването на „Шахед“ и Gerbera.

В крайна сметка, въпреки че е нискотехнологична и податлива на неизправности, Gerbera е въплъщение на принципа, че количеството има свое собствено качество. Съединените щати и партньорите им от НАТО трябва да разработят реални защитни мерки срещу тази заплаха, тъй като тя само се влошава.

Брандън Уейхарт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest.