Бели мечки живеят в изоставена руска полярна изследователска станция (ВИДЕО)

Невероятно видео показва огромна група полярни мечки на място, което може би не очаквате.
Асошиейтед прес сподели невероятни кадри в четвъртък следобед на група огромни полярни мечки, които са си направили дом в изоставен изследователски обект в Русия.
„Група полярни мечки, които са превзели изоставена полярна изследователска станция край далечния източен бряг на Русия, са били интимно заснети на дрон от руския пътешественик и фотограф Вадим Махоров. Той е открил, че животните я използват като подслон“, съобщи АП.
A group of polar bears that have taken over an abandoned polar research station off Russia's far eastern coast have been intimately captured in drone footage by Russian traveler and photographer Vadim Makhorov. He discovered that the animals were using it as a shelter. pic.twitter.com/PtQHKBpaJI— The Associated Press (@AP) September 25, 2025