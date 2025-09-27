Бели мечки живеят в изоставена руска полярна изследователска станция (ВИДЕО)

Автор: Труд онлайн
Русия

Невероятно видео показва огромна група полярни мечки на място, което може би не очаквате.

Асошиейтед прес сподели невероятни кадри в четвъртък следобед на група огромни полярни мечки, които са си направили дом в изоставен изследователски обект в Русия.

„Група полярни мечки, които са превзели изоставена полярна изследователска станция край далечния източен бряг на Русия, са били интимно заснети на дрон от руския пътешественик и фотограф Вадим Махоров. Той е открил, че животните я използват като подслон“, съобщи АП.

Още от (Русия)

Най-четени

Мнения