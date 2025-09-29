Кремъл: Русия ще предприеме действия, ако някой се опита да свали обекти във въздушното ѝ пространство

Още по темата: Кремъл: Положението на Украйна на фронтовата линия и преговорната ѝ позиция се влошават с всеки изминал ден 26.09.2025 14:33

Кремъл реагира остро на желанието на Запада да свали руското въздушно пространство, съобщават руски медии. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред журналисти, че Русия ще предприеме действия, ако някой се опита да свали обекти във въздушното ѝ пространство. Той подчерта, че Руската федерация е суверенна държава.

„Е, какво мислите? Ние сме суверенна държава. Какво трябва да направим?“, каза Песков, говорейки пред репортери.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте по-рано заяви , че алиансът може да свали руски самолети, за които се твърди, че заплашват гражданската инфраструктура или населението.