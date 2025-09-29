Украински БЛА-прехващачи ще станат основата на европейската „Стена от дронове“

Украинските дронове-прехващачи, които ще бъдат произведени във Великобритания, ще станат основата на европейска „стена от дронове“ за противодействие на руските безпилотни летателни апарати. Това обяви министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хили пред The Telegraph.

Лондон стартира програма за производство на дронове съвместно с Киев, под името „Проект Октопод“, в рамките на която за броени седмици в британски фабрики ще бъдат построени дронове-прехващачи, които ще бъдат разположени за възпиране на руската агресия.

Според министъра, тези системи вече са доказали своята ефективност в борбата с иранските дронове-камикадзе „Шахед“, а цената им е по-малко от една десета от цената на западните аналози.

Планира се те да бъдат разположени по границите на съюзниците от НАТО като част от така наречената „Стена от дронове“, обявена от ЕС, която има за цел да възпре все по-честото проникване на руски самолети и дронове във въздушното пространство на страните от Източна Европа.

В бъдеще дроновете от „Проект Октопод“ могат да се превърнат и в елемент от отбраната на военни обекти и критична инфраструктура в самата Великобритания.

В началото на септември 2025 г. украинският производител на дронове Ukrspecsystems обяви инвестиция от 200 милиона британски лири (приблизително 250 милиона долара) в изграждането на нова фабрика в Милдънхол, Великобритания.

Заслужава да се отбележи, че днес Обединеното кралство е един от лидерите в разработването на безпилотни системи в Европа и, разширявайки производствените мощности и внедрявайки нови технологии, в активно сътрудничество с Украйна, отбелязва изданието "Милитарни".

Освен това, страната реализира съвместни проекти с партньори за разработване на различни видове безпилотни апарати, за Украйна и съюзниците, по-специално проекта COOKSON, който има за цел да създаде универсален морски дрон. Дронът трябва да действа като платформа за многократна употреба, да бъде устойчив на вражески системи за електронна война и да има способността да атакува цели, дори ако сигналът е загубен. Той ще бъде оборудван с две оръжейни системи.