Новата директорка на FAVI: Не се страхуваме от изкуствения интелект

С идването на новата генерална директорка FAVI поставя начало на нова глава в своята история. В интервюто ще научите какви приоритети и ценности въвежда в управлението на компанията, как планира да укрепи позицията на марката и какви са плановете ѝ за бъдещ растеж, който ще донесе ползи не само за търговските партньори, но и за крайните клиенти. Разговаряхме за новата визия и стратегия, както и за това защо е важно да продължим да подкрепяме бизнеса и хората, развивайки едновременно силните страни на FAVI - вдъхновението, високата посещаемост и доверието в марката.

- Какво ви накара да приемете ролята на главен изпълнителен директор на FAVI?

- Приех тази роля след десет години като ръководител на маркетинга. За мен това е безспорно възможност за лично развитие. Най-важното обаче е, че получих шанс да реализирам дългосрочните си визии за развитието на марката. Искам хората да се връщат във FAVI с удоволствие - не само за да намерят мечтаните си мебели, но и за да откриват ново вдъхновение. Това за мен означава по-силен фокус върху задържането на потребителите и върху развитието на продуктите така, че да бъдат едновременно полезни и приятни за нашите клиенти при избора на мебели.

- Какъв тип корпоративна култура искате да изградите?

- Настоящата култура, която с години беше развивана от предишния главен изпълнителен директор Хонза Зайц, е много близка до мен. Във FAVI сме отворени, честни и не се страхуваме от бързи промени - ценности, които бих искала да запазя. В същото време вярвам, че с растежа на компанията е важно да се оптимизират определени процеси. В този контекст искам да поставя по-силен акцент върху управлението на проекти и сътрудничеството между екипите.

- Как се променя екипът на FAVI под ваше ръководство?

- В ръководството настъпиха три промени. Освободена е позицията на технически директор и в момента търсим подходящ кандидат. На поста CMO/COO застана Якуб Маценауер, а ролята на CPO пое Зузана Хартл, която преди това отговаряше за търговията и каталога и има детайлен поглед върху работата на няколко отдела във FAVI. Вярвам, че тези промени на ключови позиции ще внесат свежа енергия в управлението на компанията и нов, оригинален поглед към продуктовото ръководство.

Що се отнася до по-широкия екип, работим за целенасочена диверсификация. Във FAVI високо ценим таланта - сред служителите ни има много качествени професионалисти, на които искаме да предоставяме постоянни възможности за образование, както и за личностно и кариерно развитие.

- Какви промени очакват FAVI? Каква е вашата лична визия и амбиции?

- Наш приоритет е развитието на продукта и продуктовите функции; искаме да подобрим препоръчителните системи и персонализацията. Освен това се фокусираме върху задържането на потребителите и използването. Искам FAVI да не е само място, където хората „търсят нещо“, а място, където се вдъхновяват, където се доверяват на препоръките и където прекарват време в откриване на красиви продукти, като същевременно им помагаме да намерят точно това, което търсят. Дълго време разчитахме основно на придобиването - да доведем потребители чрез реклама, да намерят подходящ продукт чрез разширена филтрация и да ги пренасочим към онлайн магазина. Сега е време да се съсредоточим повече върху задържането и вдъхновението. Искаме да увеличим възвръщаемостта на потребителите благодарение на персонализацията и по-доброто UX като цяло. Днес FAVI има силен бранд, който обаче се възприема най-вече като инструмент за търсене на мебели. Моята амбиция е марката да има по-емоционално измерение, да изглежда надеждна, приятелска и в същото време практична. Искам FAVI да не е само място, където бързо намирате маса или диван, а вдъхновяващо място за откриване на мебели и декорации, където хората се забавляват, разглеждайки предложенията, откриват нови неща и си тръгват с желание да изведат дома си още една идея напред. Искаме да бъдем марка, която помага на хората да намерят стила на дома, в който се чувстват добре.

- Как възприемате позицията на FAVI на европейския пазар за онлайн продажби на мебели?

- FAVI оперира в 12 европейски държави, технологично е усъвършенствана и заема уникална позиция благодарение на обхвата на каталога и целевата посещаемост. В миналото най-големите приходи идваха от чешкия пазар и той остава важен за нас и днес. В момента обаче вече е изпреварен от приходите от чужбина, които продължават да растат. Планираме стратегически да използваме синергиите между пазарите както в маркетинговите кампании, така и в технологиите.

- FAVI днес е много силна марка. Къде виждате най-големите възможности да я развиете още повече?

- Имаме здрави основи - висока посещаемост, богат асортимент, отлично филтриране, добро познаване на пазара и доверие от потребителите. Сега е моментът да превърнем тези предимства в по-дълбоки отношения с клиентите. Засега сме доста „транзакционни“ - привличаме посетителя, той избира продукт и преминава към електронния магазин. Но дългосрочната стойност на марката се създава, когато хората искат да се връщат при нас, защото ни запомнят. Най-голямата възможност за FAVI е да се превърне в марка, към която хората имат отношение. Ние не сме просто място, където хората идват да разгледат, а платформа, където търсят стил, идеи, помощ и се връщат за вдъхновение и доверие - марка, която разбира как хората искат да живеят. Искаме да бъдем по-смели в комуникацията си и в момента подготвяме нова телевизионна кампания, която да го покаже ясно.

- Как се променя поведението на клиентите при избора на мебели онлайн? Какво е ключово за тях днес?

- Потребителите вече не се страхуват от онлайн покупките, а напротив. Те търсят вдъхновение, искат богат избор и се интересуват от проверени рецензии. Ясно предпочитат стоки на склад и персонализирани препоръки според вкуса и стила си.

- Според вас, какво е най-голямото препятствие, което днес възпрепятства клиентите да купуват мебели онлайн?

- Това могат да бъдат опасения относно качеството на продуктите, сложен процес на рекламация или недостатъчна визуализация на конкретен артикул в пространството. Някои клиенти не се доверяват на марки, които не познават. На други пък им липсват рецензии, опитът на други клиенти или снимки от реални домове. Много хора свързват покупката на мебели с емоционално преживяване - обичат да разглеждат шоурума, да сравняват отделните артикули и да си представят новия си дом. Онлайн средата все още не предлага това преживяване. Някои клиенти усещат липсата на атмосфера, възможността за консултация с експерт или шанса за ентусиазирано, спонтанно решение.

Как работите с онлайн магазините и търговците, които предлагат продуктите си чрез FAVI? Как се опитвате да подобрите продажбите им?

На нашите търговски партньори предоставяме PPC модел, отчети, анализи, оптимизация на фийда и събиране на рецензии. За увеличаване на посещаемостта и конверсиите предлагаме специални услуги като FAVI Extra или подкрепа в кампаниите. Работим върху автоматизацията и разполагаме със собствен измервателен инструмент FAVI Pixel, който помага на партньорите ни да проследяват и таргетират продажбите по-точно и подобрява подреждането на продуктите.

- AI все повече навлиза в ежедневната практика на фирмите. Как работи FAVI с нея? Къде и как я използвате или планирате да я внедрите?

- Вече използваме AI - невронните мрежи помагат за препоръчване на продукти според различни параметри. Чрез AI автоматизираме процеси за класификация на продуктите в категории и филтриране. В маркетинговия отдел тя ни подпомага при мащабиране на рекламата и ускорява процесите. В момента използваме AI и при създаването на нов телевизионен спот - изкуственият интелект значително улеснява адаптацията му към различните пазари.

- Планирате ли някакви придобивания или инвестиции в технологии?

- Все още не мога да разкрия конкретни планове и новини. Мога обаче с увереност да кажа, че постоянно следим възможностите за укрепване на позицията ни и за подобряване на потребителското изживяване на клиентите и бизнес партньорите ни. Технологиите са ключова област за нас и, разбира се, ние се фокусираме върху тях.