Полша изстрелва първите си военни спътници

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш обяви, че първите полски военни спътници ICEYE ще бъдат изстреляни в орбита през ноември. Той заяви това по TVN24.

Според ръководителя на Министерството на отбраната, новите спътници ще помогнат за откриване на заплахи и ще имат възможност да осигуряват монохроматично изображение.

„Независимо от времето на деня или метеорологичните условия, ще можем да сканираме въздушното пространство с висока точност. Това вече е доказало своята ефективност в Украйна - ще работи и в Полша“, подчерта Косиняк-Камиш.

Сателитите са закупени от полско-финландската компания ICEYE. В тази връзка заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик посети Финландия, откъдето оборудването ще бъде транспортирано до Съединените щати. Изстрелването е планирано от полигона "Кейп Канаверал" във Флорида.

Pрез май Полската агенция по въоръженията подписа договор за доставка на система за сателитно наблюдение по програмата MikroSAR.

Съгласно условията на споразумението, ICEYE Polska ще отговаря за доставката на три спътника със синтезирана апертурна радарна система (SAR).