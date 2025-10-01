Илон Мъск пуска конкурент на Уикипедия

Според него отразява леви възгледи

Милиардерът обвинява платформата в политически пристрастия



Предприемачът Илон Мъск подготвя нов инструмент за изкуствен интелект, който ще бъде интегриран в дигиталния свят на платформата Grok на X.

Известният милиардер обяви, че разработва конкурент на Уикипедия чрез своя стартъп за изкуствен интелект xAI, платформа, която ще се казва “Grokipedia”.

Мъск заяви, че новата услуга ще бъде “огромно подобрение на известната онлайн енциклопедия, чиито записи се създават и редактират от доброволци”, обяснявайки, че целта му е по-голямата част от интернет потребителите да бъдат информирани от Grokipedia.

Собственикът на SpaceX, Tesla и X отдавна подчертава, че Уикипедия се характеризира с политически пристрастия и че “отразява леви възгледи “. Името Grokipedia идва от програмата за генериране на текст (чатбот) на xAI, Grok, за която Мъск е заявил, че “търси истината в най-голяма степен”.