YouTube ще плати на Доналд Тръмп 24,5 млн долара обезщетение за спирането на акаунта му

YouTube ще плати на Доналд Тръмп 24,5 милиона долара обезщетение за спирането на акаунта му, съобщи The Hill.

Според публикацията, компанията се е съгласила на споразумение по делото, заведено от президента на САЩ заради блокирането на акаунта му след щурма срещу Капитолия на 6 януари 2021 г.

Тръмп ще дари 22 милиона долара от тази сума на фонда за изграждането на Държавната бална зала на Белия дом. Според съдебните документи, още 2,5 милиона долара от споразумението ще отидат при други ищци по делото.

Президентът инициира работата по новата бална зала - чието строителство се очаква да бъде завършено до края на мандата му - и заяви, че ще помогне за покриването на разходите, заедно с дарения от „други патриотични дарители“. Белият дом е изчислил, че строителството ще струва 200 милиона долара.

С постигането на споразумение YouTube става третата и последна голяма технологична компания, която урежда съдебни дела, заведени от Тръмп, след края на първия му мандат, отбелязва The Hill.

През януари "Мета" се съгласи на споразумение за 25 милиона долара, приблизително 22 милиона от които щяха да отидат във фонд за президентската библиотека на Тръмп. На следващия месец президентът постигна споразумение с "X", бившия Twitter, за 10 милиона долара, които според съобщенията е трябвало да отидат директно при Тръмп.