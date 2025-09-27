Сам Алтман: Човечеството е на прага на създаването на дигитален суперинтелект и този процес е неизбежен

Сам Алтман, изпълнителен директор стартъпа OpenAI, създал ChatGPT, сподели своите мисли за бъдещето на изкуствения интелект (ИИ).

Той е убеден, че човечеството е на прага на създаването на дигитален суперинтелект и този процес е неизбежен. Най-новият модел на компанията GPT-5, вече е „многократно“ по-умен от него (от ИИ – бел.ред.), каза Алтман в интервю за „Политико“. Той е уверен, че след няколко години моделите с ИИ ще направят научни открития, „които хората не биха могли да направят сами“. До 2026 г., прогнозира той, трябва да се появят нови „невероятни“ модели, а до края на десетилетието ще се появи наистина суперинтелигентен ИИ, способен на неща отвъд човешките възможности. „Ако до 2030 г. нямаме модели, които имат изключителни възможности и правят неща, които не можем да направим сами, ще бъда много изненадан“, каза той.

Основателят на xAI Илон Мъск преди това направи подобна прогноза. Според него, изкуственият интелект вече е по-умен от повечето хора и до края на настоящото десетилетие ще бъде по-умен от всички хора, взети заедно.

Алтман признава, че изкуственият интелект ще доведе до изчезването на цели категории професии, но също така ще отвори нови възможности. Разработчикът е уверен, че обществото ще може да се адаптира към тези промени благодарение на бързия икономически растеж. В близко бъдеще, прогнозира Алтман, 30-40% от икономическите задачи ще се изпълняват от изкуствен интелект.

Припомняме, че през август OpenAI пусна GPT-5, следващото поколение на своята магистърска програма по право (LLM). Алтман го нарече „екип от професори в джоба ви“ и сравни прехода към GPT 5 с преживяването да притежавате първия iPhone с Retina дисплей: никога няма да искате да се върнете назад.