Новите слушалки на Apple могат да превеждат чужди езици в реално време - феновете ги сравняват с Communicator от Star Trek

Най -тънкият iPhone досега може би беше най-голямата тема на разговор от последното представяне на Apple във вторник, пише Daily Mail.

Но изглежда много фенове са по-развълнувани от футуристичните нови слушалки на Apple, които би трябвало да им позволят да изживеят фантазиите си от „Стар Трек“.

Новите AirPods Pro 3 на Apple, които започват от $249/£219, идват с дългоочакваната функция, наречена Live Translation.

Инструментът, достоен за научна фантастика, позволява комуникация в реално време между двама души, които не говорят един и същ език.

Феновете го сравняват с устройството „Комуникатор“ от „Стар Трек“, което позволява директен контакт между хора на различни космически кораби.

Технологията, която изисква свързан iPhone , напомня и на зеленото устройство „Универсален преводач“ от телевизионния сериал „Футурама“.

При стартирането, Live Translation е наличен на английски – британски и американски английски – както и на френски, немски, испански и португалски.

Но по-късно тази година Apple ще добави и италиански, японски, корейски и опростен китайски към наличните езици.

AirPods Pro 3 на Apple ще се появят на пазара на 19 септември, но вече са достъпни за предварителна поръчка, заедно с новото семейство iPhone 17.

Ако сте в чужда държава и имате нужда от превод, просто трябва да докоснете AirPods Pro 3, за да активирате новия инструмент.

Той преобразува някой, говорещ родния си език (например испански), в английски, който се предава чрез гласа на Siri в ушите.

Когато Siri говори, активното шумопотискане намалява гласа на говорещия, така че преводът на бота да може да се чуе ясно.

Ако чуждестранният говорител има и AirPods Pro 3, ще можете да водите разговор с него по този начин.

Ако няма, не се притеснявайте, защото все още можете да използвате технологията.

Ако започнете да говорите отговора на английски, ще можете да държите вашия iPhone, за да може човекът да прочете какво казвате (на родния му език).

Според Engadget , който е изпробвал технологията, има леко забавяне между оригиналната реч и превода на Siri, което води до „някои неловки паузи“.

Това е така, защото заснетото аудио трябва да бъде обработено на iPhone – „мозъкът на операцията“ – преди да може да бъде преведено на втори език.

В отговор на съобщението, един потребител в X (Twitter) каза: „Ако преводът на езици в реално време на AirPods Pro 3 наистина работи добре, това е нещо сериозно от типа на Star Trek Universal Communicator.“

Друг публикува: „Ерата на преводачите на „Стар Трек“ започва с Apple AirPods Pro 3!“

Преводът на живо работи и на AirPods Pro 2 и AirPods 4, но за да работи, ви е необходим iPhone с активирана функция Apple Intelligence.

Това по същество означава, че ви е необходим един от четирите нови модела iPhone 17 , или един от четирите модела iPhone 16 от миналата година, или iPhone 15 Pro или Pro Max от 2023 г.

Освен превод на живо, AirPods Pro 3 разполага и с подобрено активно шумопотискане (ANC) и наблюдение на сърдечната честота.

Според Apple, ANC на AirPods Pro 3 премахва до два пъти повече шум от AirPods Pro от предишното поколение и четири пъти повече от оригиналните AirPods Pro.

„С AirPods Pro 3, най-популярните слушалки правят огромна крачка напред, осигурявайки фантастично качество на звука“, каза изпълнителният директор на Apple Джон Тернус.

„В комбинация с подобрено прилягане, което осигурява по-голяма стабилност за още повече хора, измерване на сърдечния ритъм, удължен живот на батерията и превод на живо, осигурен от Apple Intelligence, AirPods Pro 3 издигат личното аудио на следващото ниво.“

Преводът на живо обаче не е напълно нова технология, тъй като други много подобни инструменти съществуват от години – най-вече от конкурента Google.

Телефоните Pixel на Google включват инструмент със същото име, наречен Live Translate, който превръща говорим език в текст на друг, представен на екрана на устройството.

Хонконгската фирма Timekettle предлага джобно устройство на стойност 700 долара, наречено X1, което използва изкуствен интелект, за да „чуе“ един говорим език и да го преведе на един от около 40 други.

По подобен начин китайската компания Vormor предлага високотехнологична „писалка“, която не само превежда гласове, но и непознат текст, благодарение на вграден скенер.