След поредица от неуспехи SpaceX на Илон Мъск проведе успешен тест на ракетата Starship (ВИДЕО)

SpaceX на Илон Мъск проведе десетия тестов полет на ракетата Starship. Полетът имаше за цел да преодолее техническите трудности от минали изстрелвания и да потвърди възможностите на ракетата за многократна употреба за бъдещи мисии до Марс, както и да тества нови системи за насочване и доставка на полезен товар.

Огромната 123-метрова система Starship излетя около 19:30 ч. източно време от базата Starbase на SpaceX в Южен Тексас. Като част от теста бяха проверени новите термозащитни плочки, подобрена система за разполагане на сателити и други подобрения в сравнение с по-ранните версии.

След отделянето на горния етап на ракетата от първия етап – 70-метровия Super Heavy – беше тествана нова конфигурация на двигателя. Обикновено първият модул се връща на Земята и каца в стартовата кула с помощта на специални „крака“, но този път той успешно кацна във водите на Мексиканския залив – което позволи тестване на алтернативен сценарий за връщане.

Самият Starship достигна космоса, влезе в орбита и се насочи към Индийския океан, където впоследствие се приземи, след като премина през атмосферата и издържа на екстремни температури – етап, на който преди това бяха нанесени значителни щети.

По-късно, в орбита, Starship за първи път тества своята система за разполагане на полезен товар, която наподобява дозатор. Макетите на спътниците Starlink бяха успешно пуснати, което отбелязва важна стъпка в тестването на възможностите за разполагане в орбита.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting tenth flight test of Starship! pic.twitter.com/5sbSPBRJBP — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025

Перспективи за бъдещи мисии

Това изстрелване потвърждава напредъка в технологиите за многократна употреба и безопасното доставяне на полезни товари до различни орбити. SpaceX продължава да събира данни за стабилността на системите за управление, системата за термична защита и интеграцията с орбитални платформи, приближавайки реализацията на дългосрочните планове за полети до Марс и разполагането на глобалната инфраструктура Starlink.