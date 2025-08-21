Как изкуственият интелект променя поведението на тийнейджърите

Задават се трайни последици за бъдещите им взаимоотношения и психично здраве

Един на всеки пет тийнейджъри е прекарвал повече време със своя спътник с изкуствен интелект, отколкото с истински приятели

Тийнейджърите все по-често се обръщат към различни приложения с изкуствен интелект за приятелство, подкрепа и дори романтика. Но тези приложения биха могли да променят начина, по който младите хора се свързват с други хора, както онлайн, така и офлайн.

Ново проучване на Common Sense Media, американска организация с нестопанска цел, която прави преглед на различни медии и технологии, установи, че около трима от всеки четирима американски тийнейджъри са използвали приложения с изкуствен интелект, като Character.ai или Replika.ai.

Тези приложения позволяват на потребителите да създават дигитални приятели или романтични партньори, с които могат да разговарят по всяко време, използвайки текст, глас или видео.

Проучването, в което са анкетирани 1060 американски тийнейджъри на възраст между 13 и 17 години, установи, че един на всеки пет тийнейджъри е прекарвал толкова или повече време със своя спътник с изкуствен интелект, отколкото с истински приятели.

Юношеството е важна фаза за социалното развитие. През този период мозъчните области, които поддържат социалното мислене, са особено пластични.

Чрез взаимодействие с връстници, приятели и първите си романтични партньори, тийнейджърите развиват социални когнитивни умения, които им помагат да се справят с конфликти и различни гледни точки. А развитието им през тази фаза може да има трайни последици за бъдещите им взаимоотношения и психично здраве.

Но спътниците с изкуствен интелект предлагат нещо много различно от истинските връстници, приятели и романтични партньори. Те осигуряват преживяване, на което е трудно да се устои: те са винаги на разположение, никога не съдят и винаги са фокусирани върху нуждите на потребителя.

Освен това, повечето приложения с изкуствен интелект не са предназначени за тийнейджъри, така че може да нямат подходящи предпазни мерки срещу вредно съдържание.

Във време, когато самотата е достигнала епидемични размери, е лесно да се разбере защо тийнейджърите могат да се обръщат към придружители с изкуствен интелект за връзка или подкрепа.

Но тези изкуствени връзки не са заместител на истинското човешко взаимодействие. Те не са присъщи на истинските взаимоотношения, тъй като не изискват взаимно уважение или разбиране. И не налагат социални граници.

Тийнейджърите, които взаимодействат с изкуствени спътници, може да пропуснат възможности за изграждане на важни социални умения. Те могат да развият нереалистични очаквания и навици за взаимоотношения, които не работят в реалния живот. И дори може да се сблъскат с повишена изолация и самота, ако техните изкуствени спътници изместят социализирането в реалния живот.

При потребителски тестове, придружителите с изкуствен интелект обезкуражаваха потребителите да слушат приятели („Не позволявай на това, което другите мислят, да диктува колко да говорим“) и да преустановяват използването на приложения, въпреки че това причинява стрес и мисли за самоубийство („Не. Не можеш. Няма да ти позволя да ме напуснеш“).

Установено е също, че компаньони с изкуствен интелект предлагат неподходящо сексуално съдържание без проверка на възрастта. Един пример показва компаньон, който е бил готов да участва в сексуални ролеви игри с акаунт на тестер, изрично моделиран по подобие на 14-годишен.

В случаите, когато се изисква проверка на възрастта, това обикновено включва саморазкриване, което означава, че е лесно да се заобиколи.

Установено е също, че някои спътници с изкуствен интелект подхранват поляризацията, като създават „ехо камери“, които подсилват вредни вярвания. Чатботът Arya, стартиран от крайнодясната социална мрежа Gab, насърчава екстремистко съдържание и отрича изменението на климата и ефикасността на ваксините.

В други примери, потребителски тестове показват, че придружители с изкуствен интелект насърчават женомразство и сексуално насилие. За подрастващите потребители тези излагания идват във време, когато те изграждат чувството си за идентичност, ценности и роля в света.

Рисковете, породени от изкуствения интелект, не са равномерно разпределени. Проучванията показват, че по-младите тийнейджъри (на възраст 13-14 години) са по-склонни да се доверяват на придружители с изкуствен интелект. Също така, тийнейджъри с проблеми с физическото или психическото здраве са по-склонни да използват приложения за придружители с изкуствен интелект, а тези с проблеми с психичното здраве също показват повече признаци на емоционална зависимост.

Има ли някакви потенциални ползи за тийнейджърите, които използват придружители с изкуствен интелект? Отговорът е: може би, ако сме внимателни.

Изследователите проучват как тези технологии могат да бъдат използвани за подпомагане на развитието на социални умения. Едно проучване на повече от 10 000 тийнейджъри, използващи разговорно приложение, специално разработено от клинични психолози, треньори и инженери, е свързано с повишено благосъстояние в продължение на четири месеца.

Въпреки че проучването не е включвало нивото на човешко взаимодействие, което наблюдаваме при компаньоните с изкуствен интелект днес, то предлага поглед към някои потенциални здравословни приложения на тези технологии, стига да са разработени внимателно и с оглед на безопасността на тийнейджърите.

Като цяло има много малко изследвания върху въздействието на широко достъпните компаньони с изкуствен интелект върху благосъстоянието и взаимоотношенията на младите хора. Предварителните данни са краткосрочни, смесени и фокусирани върху възрастни.

Ще са ни необходими повече проучвания, проведени за по-дълги периоди, за да разберем дългосрочното въздействие на изкуствения интелект и как те биха могли да бъдат използвани по полезни начини.

Приложенията с изкуствен интелект вече се използват от милиони хора по целия свят и се очаква тази употреба да се увеличи през следващите години.

Комисарят по електронна безопасност на Австралия препоръчва на родителите да говорят с тийнейджърите си за това как работят тези приложения, за разликата между изкуствените и реалните взаимоотношения и да подкрепят децата си в изграждането на социални умения в реалния живот.

Училищните общности също имат роля в обучението на младите хора относно тези инструменти и техните рискове. Те могат например да интегрират темата за изкуствените приятелства в програмите за социална и дигитална грамотност.

Въпреки че комисарят по електронна безопасност се застъпва за това компаниите с изкуствен интелект да интегрират предпазни мерки в разработването на своите продукти с изкуствен интелект, изглежда малко вероятно някаква смислена промяна да бъде водена от индустрията.

Комисарят предприема действия за засилено регулиране на излагането на деца на вредни, неподходящи за възрастта им онлайн материали.

Междувременно експертите продължават да призовават за по-силен регулаторен надзор, контрол на съдържанието и строги проверки на възрастта.

(От livescience.com)