Geoscan използва дрон с вграден изкуствен интелект за първи път

"Геоскан" (Geoscan) за първи път демонстрира работата на дрон с невронна мрежа на борда на инженерното състезание по проекта "Архипелаг-2025" и образователен семинар, съобщиха от пресслужбата на руската компания за ТАСС.

"Компания "Геоскан" за първи път демонстрира работата на невронна мрежа в рамките на събитието в реални условия на полет на борда на Pioneer Mini 2, първият сериен руски образователен квадрокоптер с изкуствен интелект на борда", съобщиха от "Геоскан".

Безпилотният летателен апарат е изпълнявал задачи по разпознаване на обекти, следвайки предварително зададен маршрут и стартирайки собствени сценарии без връзка със сървър, отбеляза компанията. "Обработката на данни директно на борда е осигурила висока скорост на реакция и оперативна точност в динамично променящи се условия, което е важно при обучение за работа с реални безпилотни летателни системи", подчертаха от компанията пред агенцията.

"Геоскан" наблюдава драматичен ръст на интереса към инженерни задачи с използване на изкуствен интелект, особено сред учениците, заяви заместник-изпълнителният директор на Geoscan Moscow Даниил Золотник. "Именно затова създаваме отворени и достъпни инструменти за практически изследвания. Платформата Pioneer предоставя възможност да се извърви пътят от първите струни на кода до решения за реални полети", отбеляза той.

Работилницата "Архипелаг-2025" се провежда в рамките на международния форум "Безпилотни системи: технологии на бъдещето".