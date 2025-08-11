Безпилотният летателен апарат (БЛА) "Княз Вандал от Новгород" (КВН) е доказано добър продукт, заяви генералният директор на производителя на огнестрелни оръжия "Калашников" Алан Лушников.

Концернът обяви подписването на стратегическо споразумение с Научно-производствения център "Ушкуйник" (разработчикът на дроновете) на Санктпетербургския международен икономически форум (СПИЕФ).

"Дроновете с оптични влакна, ако говорим за КВН, са доказан продукт. Там има много силен екип, те бяха организирали и настроили всичко за производство още преди да се появим ние. Имаме добри отношения, някои съвместни проекти с тях. Но КВН е утвърден, успешен проект“, каза Лушников, отговаряйки на въпрос, зададен от ТАСС.

Успехът на дрона е резултат от координираната работа в Научно-производствения център "Ушкуйник", който произвежда КВН. „Ушкуйник не е само КВН“, каза генералният директор. "Това е център, който е събрал около себе си доста голям брой разработчици, много различни, включително [работещи в] науката, гражданските науки, гаражни работници и ентусиасти. Това е много добра общност", подчерта той.

Дронът "Княз Вандал от Новгород" е използван за отблъскване на нахлуването на украинската армия в Курска област през август 2024 г. Той е имунизиран срещу вражески смущения и помага за изпълнението на широк спектър от задачи. Дроновете с оптични влакна FPV на "Княз Вандал от Новгород" са нанесли щети на Украйна за 166 милиарда рубли от миналия август до юни тази година, пише ТАСС.