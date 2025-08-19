Новият руски "национален" месинджър MAX се оказа инструмент за тотално следене

Критиците на приложението вече може да бъдат обявени за "чуждестранни агенти"

Руският "национален месинджър" MAX, който Кремъл се опитва да наложи на гражданите, събира и източва цялата лична информация от смартфоните на потребителите. До това заключение стигнаха експерти по програмиране от GitHub.

Те са "разглобили" инсталационния apk-файл на приложението и са открили, че то следи абсолютно всички процеси на телефона, на който е "качено": записва звук, видео и екрана, събира всички лични данни, а също проверява пълния списък с инсталирани на устройството приложения. Има достъп до контакти, геолокация и файлове. Освен това, чете текстовото съобщение в реално време, докато потребителят още го набира и го изпраща някъде.

Заключението на експертите от GitHub, уеб-базирана платформа за съвместна разработка на софтуер от програмисти по цял свят, че това е шпионска програма, която ще краде цялата лична информация, включително търговска и превръща телефона в устройство за непрекъснато следене. От компанията-разработчик отричат.

Руски потребител обаче се оплака, че инсталираният на компютъра му месинджър MAX редовно включва уебкамерата му, което се засича от антивирусната програма.

Освен това, MAX изглежда комуникира скрито и с Яндекс. Потребители свидетелстват, че дигиталнатата платформа им е рекламирала продукти, свързани със здравословни и козметични проблеми, които те са обсъждали със свои познати в приложението.

Защо го има?

MAX беше въведен като част от стремежа на Русия към „цифров суверенитет“, с цел намаляване на зависимостта от чуждестранни приложения като WhatsApp и Telegram, които се разглеждат като риск за сигурността поради тяхната независимост и чуждестранна собственост. Руското правителство, след закон, подписан от президента Владимир Путин през 2025 г., задължи предварителната инсталация на MAX на всички нови устройства, продавани в Русия от септември 2025 г. Целта е да служи като „супер приложение“, подобно на китайския WeChat, комбинирайки съобщения, плащания и държавни услуги, като същевременно позволява държавен надзор. Този ход е в съответствие с усилията за контрол над цифровото пространство, особено след инвазията на Русия в Украйна през 2022 г., която доведе до забрани на платформи, собственост на Meta, като Facebook и Instagram, информацията в които не може да бъде контролирана от държавата.

В края на юли руските чиновници са били „посъветвани“ да създадат акаунти в MAX и да го използват активно в работата си, съобщиха източници на „Ведомости“ от регионалните администрации. В редица региони на служителите е била поставена задачата да преминат към националната дигитална платформа до 1 август, в други - до началото на септември.

Въпреки, че го наричат "държавен" ("госмессенджер" - на руски език). формално MAX не е държавна собственост, но е разработен от VK ("ВКонтакте"), руска технологична компания с тесни връзки с правителството. VK се контролира от субекти, свързани с държавата, и месинджърът действа в съответствие с руското законодателство, като предоставя на властите достъп до потребителските данни. Властите обявиха MAX за "национална платформа за съобщения".

Критиците са под заплаха

Публичните критики към „националния мессинджър“ може да станат причина за проверка за „чуждестранно влияние“, което може да доведе до това критиците да бъдат обявени за „чуждестранни агенти“, предупреди ръководителят на Комисията по информационна политика, информационни технологии и комуникации на Държавната дума Сергей Боярски пред изданието „Абзац“.

„Разбира се, трябва да разглеждаме всеки случай поотделно. Но със сигурност е необходимо да се провери. Не изключвам възможността същите сили, които се опитват да заблудят нашия народ, да не са заинтересовани от отлива на нашите граждани от чуждестранните платформи, чрез които са свикнали да работят“, отбеляза Боярски.