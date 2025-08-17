Украйна създаде безпилотен комплекс с дрон-майка за борба срещу руските "Шахед"-и

Министърът на дигиталната трансформация на Украйна Михаил Федоров обяви в петък, 15 август, че компанията MaXon, член на клъстера за отбранителни технологии Brave1, създава собствен комплекс за противовъздушна отбрана „въздух-въздух“, който вече преминава бойни изпитания в Киевска и Черниговска области, пише Defense Express.

Системата е предназначена предимно за борба с вражески дронове за далечни атаки като Shahed и дронове-примамки като Gerber и др.

Въпреки че името на системата и каквито и да било подробности относно нейните тактически характеристики не се разкриват, ключов нюанс в тази новина е, че компанията е създала собствена система за насочване. „MaXon, част в Brave1, създаде уникално решение за автоматизация на противовъздушната отбрана“, се казва във видеото, илюстриращо публикацията.

В него е частично демонстрирана работата на новия комплекс, а също така е отбелязано, че „той съчетава високоскоростни дронове-прехващачи, инфрачервена система за откриване и насочване и технологии за изкуствен интелект“.

Фактът, че системата е представена като „въздух-въздух“ означава, че малките, бързи безпилотни прехващачи са носени от по-голям безпилотен апарат "майка", който ги изстрелва в небето.

Според украинското разузнаване, Русия е увеличила потенциала си за производство на далекобойни ударни дронове до около 80 хиляди годишно.