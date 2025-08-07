Китай прави важна стъпка към пилотирано кацане на Луната, тества модула Lanyue

Китай тества космически кораб, с който се надява да изпрати първите китайци на Луната

Китай проведе първия тест на лунен модул за кацане, който се надява да може да отведе първите тайконавти до Луната до 2030 г., съобщи Reuters в четвъртък, позовавайки се на служители от пилотираната космическа програма на Пекин.

Системите за спускане и изкачване на лунния модул са претърпели серия от изчерпателни проверки на тестова платформа в провинция Хубей, проектирана да симулира лунната повърхност. Повърхността, върху която са проведени тестовете, е покрита със специален слой, който имитира отразителната способност на лунната почва, и е осеяна със скали и кратери.

"Тестът включваше множество оперативни условия, беше продължителен и с високо ниво на сложност, като по този начин беше важен етап в развитието на китайската програма за пилотирано изследване на Луната", се казва в изявление на представители на китайската програма за пилотирано космическо изследване (CMS), публикувано на уебсайта ѝ в четвъртък.

Лунният модул, известен като Lanyue, което на мандарин означава "прегърни Луната", ще бъде използван за транспортиране на астронавти между лунната почва и орбитата и е проектиран да служи и като подслон за тях, източник на енергия и център за данни, според изявлението на CMS.

Wow. China just completed a tethered takeoff and landing test of their crewed Lanyue lunar lander prototype.



The country is pushing to land astronauts on the Moon’s surface before 2030, and this successful test was a huge step forward.



The completion of this landing and ascent… pic.twitter.com/2MGWIIm0UP — Toby Li (@tobyliiiiiiiiii) August 7, 2025

Китай пази в тайна подробности за програмата си за пилотирано кацане на Луната, но тази информация за проведените тестове е била оповестена публично, тъй като САЩ се опитват да спрат бързия напредък на китайската космическа програма, отбелязва още Reuters.

NASA, чрез програмата Artemis, планира да изпрати астронавти около Луната и обратно през април 2026 г., последвано от мисия за кацане на Луната година по-късно.

Безпилотните лунни мисии на Китай през последните пет години позволиха на страната да се превърне в единствената нация, която е събрала лунни проби както от близката, така и от далечната страна на Луната. Тези мисии са привлекли интереса на Европейската космическа агенция, финансираните от NASA университети и национални космически агенции от Пакистан до Тайланд.

Успешно пилотирано кацане на Луната преди 2030 г. би дало тласък на плановете на Китай за изграждане на "основен модул" на Международната лунна изследователска станция до 2035 г. Тази пилотирана база, водена от Китай и Русия, ще включва ядрен реактор на лунната повърхност като източник на енергия.