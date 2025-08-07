Защо САЩ искат да поставят ядрен реактор на Луната

Повърхността на Луната се простира на 14,6 млн. кв. мили

САЩ ускоряват плановете си за изграждане на ядрен реактор на Луната, което може да се превърне в ключов ход в започващата космическа надпревара с Китай, пише The Times.

Очаква се Шон Дъфи, временно изпълняващ длъжността ръководител на НАСА и министър на транспорта на САЩ, да представи директива, с която се призовава за изграждане на 100-киловатов реактор - достатъчен за захранване на около 230 средни британски жилища - на лунната повърхност до края на десетилетието.

Плановете ще осигурят на САЩ първия постоянен енергиен аванпост извън Земята. Технологичните предизвикателства са огромни, но планът, за който първо съобщи Politico, би могъл да позволи на Вашингтон да предяви претенции към желани недвижими имоти.

Повърхността на Луната се простира на 14,6 млн. кв. мили, приблизително колкото е площта на Северна и Южна Америка, но се смята, че само 0,1 % от нея е подходяща за изграждане на бази. Върховете в близост до южния полюс се радват на почти непрекъсната слънчева светлина, а близките кратери могат да крият древни ледени залежи, потенциален източник на вода и гориво, и тези райони се смятат за най-добрия залог.

Споразуменията „Артемида“ - ръководеният от САЩ пакт за управление на Луната и Марс - са подписани от десетки държави, включително Обединеното кралство. То призовава за сътрудничество в космоса, но също така позволява създаването на „зони за безопасност“ около лунните операции.

Предполага се, че ядрен реактор, поради своето естество, би се нуждаел от такава защита и следователно би могъл да помогне на САЩ да предявят претенции. „Става дума за спечелване на втората космическа надпревара“, заяви високопоставен служител на НАСА, пожелал анонимност, пред Politico.

Очаква се новата директива да поиска от НАСА да получи предложения от индустрията за реактора, който да бъде пуснат до 2030 г. - точно когато Китай планира да приземи първите си астронавти на Луната. НАСА вече разработваше по-малък 40-киловатов прототип, но последната заповед изглежда дава по-кратки срокове. На агенцията ще бъде наредено да определи ръководител на проекта и да получи информация от частни компании в рамките на 60 дни.

Първата страна, която има реактор, може да „обяви зона за недопускане, което значително би затруднило Съединените щати“, се посочва в директивата.

Китай си поставя за цел да осъществи кацане на Луната с екипаж през 2030 г. Пекин също така си сътрудничи с Русия за Международна лунна изследователска станция, чието изграждане Китай е заявил, че се надява да започне през 2028 г. През април У Вейрен, старши инженер на китайската космическа програма, заяви пред Ройтерс, че се надява Русия да може да достави ядрен реактор за базата.

Миналата година Ву заяви, че до 2035 г. ще бъде изграден „основен модел“ на станцията.

Белият дом предложи бюджет на НАСА за 2026 г., който ще увеличи средствата за човешки космически полети, докато средствата за научни мисии ще бъдат намалени почти наполовина.

Назначаването на Дъфи през юли, след решението на президента Тръмп внезапно да оттегли номинацията на милиардера Джаред Айзман, повдигна вежди във Вашингтон. Дъфи, бивш конгресмен и водещ на „Фокс нюз“, жонглира с две висши роли в администрацията.

От НАСА също така бе поискано да ускори замяната на остаряващата Международна космическа станция с частни алтернативи. Без нея единственият постоянен пункт с екипаж в орбита - Тиангун - ще принадлежи на Китай.