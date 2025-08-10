Експериментите на „Дисни“ с изкуствен интелект

Компанията прекратява няколко проекта заради правни притеснения

Скандал заради дигитална версия на Скалата във филм

Общоприетото мнение е, че работниците в киното и телевизията ще бъдат почти "прегазени" от изкуствения интелект. Особено тези, занимаващи се с анимация и ефекти. Но реалността може да се окаже доста по-сложна. Зад кулисите, „Дисни“ явно среща сериозни затруднения при въвеждането на AI - въпреки че е създала цял нов бизнес отдел, посветен на технологията.

Както съобщава Wall Street Journal, „Дисни“ е прекратила няколко AI проекта през последните години заради правни притеснения и предупреждения, че синдикатите на актьорите и сценаристите могат да се противопоставят на технологии, които в крайна сметка биха могли да ги заместят.

Например, развлекателният гигант наскоро е решил да "клонира" Дуейн Джонсън "Скалата" за ролята му в предстоящия игрален римейк на Моана.

Според вътрешни източници на WSJ, пожелали анонимност, Джонсън одобрил идеята, но юридическият екип „Дисни“ на така и не успял да установи как да защити данните от подобен тип "дигитален двойник", нито дали компанията изобщо притежава всички права, ако съдържанието е генерирано с помощта на AI.

И имат право да се притесняват: тъй като почти всички напреднали модели AI са обучени върху свободно събрани текстове и изображения от интернет, всичко, което се създава с тях, има спорен авторски статус — нещо, което е пълно противоречие с известната "обсесия" на Disney да контролира собствеността върху своите герои и брандове. Макар че все пак са заснети някои сцени, „Дисни“ и AI партньорът им Metaphysic така и не са постигнали договор, въпреки 18 месеца преговори, и никакви кадри с дигиталната версия на Скалата няма да присъстват във филма, когато той излезе следващото лято.

Това не е единственият подобен гаф. „Дисни“ се е отказала от плановете да използва AI във филма "Трон: Арес", продължение на оригиналния Трон от 1982 г., за да избегне негативна публичност.

Според източниците на WSJ, ръководители предложили сцена, в която анимираният герой Bit (страничен персонаж на Джеф Бриджис) трябваше да бъде генериран от AI в реално време, докато гласът му се озвучава от актьор.

Освен че сцената била сложна и трудна за реализиране, „Дисни“ я отхвърлила по далеч по-прозаична причина: в онзи момент компанията водела преговори със синдикатите на актьорите и сценаристите, и не искала да бъде хваната да използва AI зад гърба на гилдиите, които открито се борят срещу подобна технология.