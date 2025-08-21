Meta вече дублира видеа чрез изкуствен интелект

Адаптира гласовете спрямо оригиналния тембър

Синхронизира движенията на устните на говорещите

Meta започна да внедрява нов инструмент с изкуствен интелект, който автоматично превежда видеоклипове и синхронизира движенията на устните на говорещите. Функцията е достъпна за къси вертикални видеа (Reels) във Facebook и Instagram и има за цел да улесни авторите при достигането до по-широка аудитория.

Инструментът засега позволява превод между английски и испански език. Потребителите могат да го активират чрез опцията "Превод на глас с помощта на Meta AI" в менюто за публикуване. Изкуственият интелект не само превежда съдържанието, но и адаптира гласовете спрямо оригиналния тембър, за да звучи по-естествено.

Преди публикуването авторите имат възможност да прегледат резултата и да добавят синхронизация на устните. След качване системата автоматично показва преведената версия на зрителите, които предпочитат съответния език. За прозрачност се добавя етикет, че видеото е преведено с помощта на AI.

Новата функция вече е достъпна за потребители с публични профили в Instagram, както и за автори във Facebook с аудитория от няколко хиляди последователи. Според The Verge това е само първа стъпка, а Meta планира да разшири езиковите комбинации в бъдеще.

Междувременно, компанията Anthropic въведе нова функция в своя чат-бот Claude AI, която му позволява да прекъсва диалози, оценени като "вредни или обидни". Според разработчика, тази мярка ще се прилага само в крайни случаи и вече е налична в моделите Opus 4 и 4.1. Основната цел е да се предпази както самият модел, така и потребителите от взаимодействия, пораждащи сериозен дискомфорт.

След прекратяване на диалога, потребителят няма да може да продължи разговора в същия чат, но ще има възможност да стартира нов. От Anthropic подчертават, че подобни случаи ще са изключение, дори когато става дума за чувствителни или спорни теми.

По време на тестове Claude е показал ясна тенденция да отказва участие в създаване на вредно съдържание - от насилие и тероризъм до сексуални материали с непълнолетни.

Интересното е, че моделът е обучен да не прекратява разговорите, ако потребител демонстрира намерения за самонараняване или причиняване на неизбежна вреда. В такива ситуации Claude се свързва с Throughline - онлайн услуга за кризисна подкрепа, която помага в разработването на адекватни и полезни отговори, свързани с психично здраве.