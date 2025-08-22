"Роскосмос" отново отлага полета до Луната

Изстрелването на орбиталната станция „Луна-26“, която трябва да се превърне в следващия етап от руската лунна програма, е отложено от 2027 за 2028 г., заяви в интервю за „Известия“ президентът на Руската академия на науките (РАН) Генадий Красников. Той уточни, че апаратът ще идентифицира подходящи места за кацане за бъдещи мисии. След това модулите „Луна-27.1“ и „Луна-27.2“ ще бъдат изпратени към Южния и Северния полюс на земния спътник.

Очаква се това да се случи през 2029 и 2030 г. - също година по-късно от планираните дати.

Според Игор Митрофанов, ръководител на отдела по ядрена планетология в Института за космически изследвания на Руската академия на науките, отлагането е станало неизбежно след катастрофата на Луна-25 през август 2023 г. Тогава апаратът, който е трябвало да осъществи първата лунна мисия в историята на съвременна Русия, се разби по време на кацане, след което ръководителят на "Роскосмос" обеща на президента Владимир Путин да се опита да осъществи следващото изстрелване през 2026 г.

Митрофанов отбеляза, че желанието за бърза реабилитация „е било първата емоционална реакция“, но след това „станава ясно, че много от бордовите системи на изгубения космически кораб не могат да бъдат възстановени, тъй като са използвани вносни западни компоненти“, които вече не са налични поради санкциите.

Всъщност, Луна-26 е трябвало да бъде проектирана от нулата, което е довело до изместване на сроковете, добави той.

"Роскосмос" отлага изстрелването на Луна-25 поне девет пъти. Първоначално то беше планирано за 2014 г.