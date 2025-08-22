Оказа се, че ВВС на САЩ все още използват F-117 Nighthawk

Първият стелт самолет беше изведен от експлоатация преди 17 години

F-117 Nighthawk, който беше първият американски самолет-невидимка, влезе на въоръжение във ВВС на САЩ през 1983 г., а 25 години по-късно, през 2008 г., беше официално изведен от експлоатация. Оказва се обаче, че все още изпълнява някои задачи.

През годините машини от този тип, с много специфичен, но добре познат силует, са забелязвани в небето над Съединените щати. Оказа се, че те се използват като тренировъчни самолети за обучение на пилоти на изтребители от новите поколения, като F-22 и F-35, а също така действат като стелт противник по време на военни учения, съобщава National Security Journal.

Американските военновъздушни сили смятат, че F-117 е отлична стъпка към овладяването на F-22 и F-35. Младите пилоти могат да практикуват бомбардировки и техники за стелт полет. Въпреки че това може да изглежда малко странно, тъй като самият Nighthawk е бавен и не особено маневрен - той може да се сравни по-скоро с някакъв вид бомбардировач или щурмови самолет, отколкото с изтребител, т.е. обучението на пилоти на съвременни изтребители върху него изглежда необичайно. Обозначението „F“ означава, че самолетът е изтребител, но той никога не е бил използван по този начин, а предимно за наземни ударни мисии.

По същество това е лек щурмови самолет само с две точки на окачване за бомби под фюзелажа. В момента няколко F-117 Nighthawk са базирани на полигона Тонопа в Невада, както и в Грум Лейк, който е известен като Зона 51.

В допълнение към обучението на пилоти и ролята на противник, F-117 Nighthawk се използва за подпомагане на разработването на радарни и инфрачервени сензорни технологии, вероятно за тестване на тяхната работа върху самолети-невидимки.

Освен това, те понякога участват в учения като заместители на крилати ракети. Вероятно това е обучение на екипажи на системи за противовъздушна отбрана за откриване и прехващане на скрити цели.

Така че, въпреки че емблематичният F-117 Nighthawk отдавна е изваден от експлоатация, неговата история не е приключила и той ще продължа да изпълнява задачи и макар вече да не е на бойното поле, е не са по-малко важен.