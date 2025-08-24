Хуманоиден робот може да върши домакинска работа

Разпознава хранителни продукти и може да ги нареди в хладилника

Научи се да сгъва кърпи, без дори да е програмиран за това

Стартират масово производство

Американската компания Figure публикува видео за това как разработеният от нея хуманоиден робот овладява ежедневни домакински задължения. Хуманоидът е с мощен процесор и мултимодална невронна мрежа. Той се е научил са сгъва една по една струпани в кошница кърпи, в изпълнение на гласова команда. Това е предшествано от 500 часа обучение, но след това вече не е необходимо да му се обяснява какво и как да прави.

Роботът Хеликс (Неliх) направи своеобразен пробив в технологиите благодарение на интеграцията на машинно зрение и големи езикови модели. Роботът изучава средата и възприема гласови команди на естествен език, след което прилага придобитите знания.

Според Figure, това е постижение, което представлява значителна стъпка към създаването на работи, които могат безпогрешно да интерпретират обкръжаващата обстановка, да разбират инструкции и да изпълняват сложни задачи с човешка адаптивност.

През март 2025 г. беше публикувано видео, показващо как роботът на Figure се е научил да ходи по-плавно и естествено, замествайки типичната твърда механична походка с меки движения. Видеото с кърпите показва същата плавност, но при работа с предмети, което е особено забележимо при боравене с меки предмети. Системата контролира не само наклона на торса и позициите на ръцете и китките, но дори и пръстите поотделно - както е типично за хората в подобни ситуации.

Невронната мрежа на робота се състои от два слоя. Първият слой Неliх Sуѕtеm 2 с невронна мрежа със 7 милиарда параметъра анализира ситуацията и разпознава речта. Другият слой, Неliх Sуѕtеm 1, c 80 милиона параметъра, превръща решенията в конкретни действия. Освен това платформата Неliх може да работи с два робота, като един, оптимизирайки действията на машините по изпълнението на една задача. В конкретна задача на два робота дават хранителни продукти, които те виждат за първи път, а целта е да ги наредят в кухнята. Видео на компанията показва как роботите решават кое трябва да бъде сложено в хладилника, кое в чекмедже и кое в купа на масата. Като си подават продуктите, така че роботът, който е най-близо до хладилника, да ги нареди в него.

Сгъването на пране звучи банално за човек, но това е една от най-предизвикателните задачи за сръчна манипулация за хуманоиден робот. Кърпите са деформируеми, постоянно променят формата си, огъват се непредсказуемо и са склонни към набръчкване или заплитане. Няма фиксирана геометрия за запомняне, нито една “правилна” точка на захващане. Успехът изисква повече от просто точно виждане на света - той изисква фин, координиран контрол на пръстите за проследяване на ръбове, изглаждане на повърхности и адаптиране в реално време.

Без специално да е програмиран, Хеликс се е научил да взима кърпи от купчина, да настройва стратегиите за сгъване въз основа на началните конфигурации, да използва фини умения за манипулиране, като например очертаване на ръб с палец или разплитане на заплетени кърпи. Хеликс работи от край до край: от езикови команди и виждане на предметите около него до прецизен двигателен контрол и изпълнение на задачите.

Същата архитектура с общо предназначение и същата физическа платформа могат безпроблемно да преминат от индустриална логистика към домакинска работа. С мащабирането на събирането на данни в реалния свят от компанията очакват сръчността и скоростта на Хеликс да продължат да се подобряват в още по-широк спектър от задачи. Роботът може да полива цветя и да сипва мляко от кутия в стъклена чаша. Очакванията са роботът да може да мие съдове и да пере, като ще може да прави всичко това напълно автономно. Роботът е висок 1,70 метра, тежи 70 кг и може да носи 20 кг.

Компанията планира скоро да започне масово производство на роботите. Плановете са първата поточна линия да произвежда до 12 хил. машини годишно, което ще позволи въвеждането на хуманоидни роботи в производството и дори в ежедневието - за извършване на ежедневни домакински задължения в къщи и апартаменти.