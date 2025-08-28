Учени ще предсказват пожари чрез изкуствен интелект

Системата за ранно оповестяване и намаляване на щетите

Преценява климат, растителност и източници на възпламеняване

Израелски учени са разработили метод с помощта на изкуствен интелект (AI), който значително подобрява прогнозирането на горски пожари чрез адаптиране към специфичните условия на различни страни и региони, съобщи Университетът в Тел Авив, предаде Синхуа.

Проучването, публикувано в списанието Natural Hazards на издателство „Нейчър“, се фокусира върху нарастващата заплаха от горски пожари по света, които стават все по-чести заради климатичните промени.

Горските пожари отделят големи количества парникови газове, застрашават обществата и инфраструктурата и нанасят сериозни щети на екосистемите. Досега повечето индекси за оценка на пожари са разработени в страни като Австралия, Канада и САЩ. Те са ефективни за тези държави, но често дават по-малко точни прогнози при прилагане в други региони.

Новият метод подобрява прогнозирането, като адаптира индексите към местните условия — климат, растителност, земеползване и източници на възпламеняване. Така точността на прогнозите се увеличава от 70% до 86%.

В проучването изследователите първо са сравнили три показателя за пожари в 160 страни и установили, че канадският индекс е най-надежден със 70% точност. С помощта на генетичен алгоритъм те го настроили за всяка държава, повишавайки точността до 80%. След това разработили специфичен AI модел за отделните страни и го превърнали в лесно приложимо дърво на решенията, което достига точност от 86%.

Според изследователите новият метод ще подпомогне службите за спешни случаи, полицията и екипите на терен, като подобри системата за ранно оповестяване, оптимизира разпределението на ресурсите и намалява щетите. Те подчертават, че този подход може да послужи като основа за бъдещи системи за превенция на опустошителни пожари в условията на глобално затопляне.

Преди време беше съобщено, че и гръцкото правителство планира да използва изкуствен интелект за справяне с горските пожари, които стават все по-интензивни както в страната, така и в много други държави по цял свят вследствие на изменението на климата.