Европейският проект за изтребител от шесто поколение е застрашен от провал

Френският самолетостроител "Дасо Авиасион" (Dassault Aviation) продължава да се отдръпва от съвместния европейски проект за изтребители "Бъдеща бойна въздушна система" (Future Combat Air System, FCAS). "Дасо" е в състояние да разработи самолета самостоятелно, заяви председателят на борда на директорите Ерик Трапие при откриването на фабрика в Сержи, близо до Париж, съобщи "Шпигел".

Французите искат водеща роля в проекта FCAS

"Германците могат да се оплакват, но тук ние знаем как се прави. Ако искат да го направят сами, нека го направят," заяви Трапие.

На въпроса дали "Дасо" може да произведе самостоятелно изтребител от шесто поколение, Трапие отговори с "да". Това обаче е решение, което трябва да вземе френското правителство.

Думите на Трапие показват, че след като в края на юли френският президент Еманюел Макрон гостува на германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин на вечеря, на която двамата обсъдиха широк кръг от въпроси, сред които беше и този за FCAS, очевидно не са били разрешени разногласията между Берлин и Париж по въпроса.

През юли се твърдеше, че Париж и Берлин са се споразумели да се опитат да изгладят различията през есента и ще решат до края на годината дали да преминат към Фаза 2 на FCAS, в която компаниите ще трябва да разработят демонстрационен самолет. Това е все по-малко вероятно да се случи.

Проектът на Франция, Германия и Испания на стойност 100 милиарда евро за разработване на нов боен самолет с въоръжени дронове отдавна е в задънена улица поради спор между "Дасо" и "Еърбъс", отбелязва "Политико".

"Еърбъс" представлява интересите на Германия и Испания в проекта. Според медийни съобщения федералното правителство вече проучва алтернативи с Великобритания, която реализира конкурентен проект, както и със Швеция. Федералният министър на отбраната Борис Писториус заяви наскоро, че няма преговори между тези три страни по този въпрос.

Швеция се въздържа от участие

Швеция засега се въздържа да вземе решение дали да се присъедини към европейските усилия за разработване на изтребител от шесто поколение и няма да го направи до края на десетилетието, заяви министърът на отбраната Пол Йонсон пред "Политико".

Това се случва на фона на действията на Германия, която обмисля да се обърне към Швеция или дори към Обединеното кралство, като потенциален резервен партньор, ако преговорите между Берлин и Париж относно проекта FCAS се провалят до края на годината.

Йонсон, който беше на посещение в Берлин, заяви, че Стокхолм ще вземе решение за бъдещия си изтребител "някъде между 2028 и 2030 г.", като същевременно подчерта, че новият изтребител "Грипен Е" на страната, построен от "Сааб", ще остане в експлоатация "поне до 2050 г.".

"Ние инвестираме значителни средства в поддържането на свободата на избор, за да запазим капацитета си за проектиране, който според мен е уникален", заяви Йонсон. "Няма друга страна с 10 милиона население, която да има способността да проектира изтребители – и за нас е важно да запазим това."

(от БТА)