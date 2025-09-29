Приложение плаща, за да записва телефонните ви разговори

Neon вече е на второ място по теглене в САЩ

Данните се продават на AI компании

Ново приложение на име Neon предлага да записва телефонните ви разговори и да ви плаща за аудиото. В последствие данните ще бъдат продавани на компании за изкуствен интелект. Neon вече е на второ място по теглене в категорията „Социални мрежи“ в Apple App Store в САЩ.

Приложението Neon се представя като инструмент за печелене на пари, обещавайки „стотици или дори хиляди долари на година“ в замяна на достъп до вашите разговори. На сайта си Neon твърди, че плаща по 30 цента на минута, когато се обаждате на други потребители на Neon, и до 30 долара на ден за обаждания към всички останали. Приложението плаща и за препоръки.

Според данни на Appfigures, Neon е бил на 476-то място в класацията на социалните приложения в САЩ на 18 септември. Но на 24 септември Neon вече е на втора позиция в класацията на безплатните социални приложения за iPhone. Neon също се нарежда сред топ 10 на най-сваляните апликации.

Според условията за ползване на Neon, приложението може да записва входящите и изходящите разговори на потребителите. Въпреки това, в рекламните материали се твърди, че се записва само вашата страна на разговора, освен ако не говорите с друг потребител на Neon.

Тези данни се продават на „AI компании“ - както се посочва в условията, - „за разработка, обучение, тестване и усъвършенстване на модели за машинно обучение, инструменти и системи с изкуствен интелект и свързани технологии.“

Фактът, че подобно приложение съществува и е одобрено в App Store, показва докъде вече е навлязъл изкуственият интелект в области от живота, които някога се смятаха за частни. А високата му позиция в класациите доказва, че част от пазара вече е готова да разменя личната си неприкосновеност за жълти стотинки - независимо от по-голямата цена за тях или за обществото.

Въпреки политиката за поверителност на Neon, условията му включват изключително широк лиценз за потребителските данни, който дава на компанията:„... световно, изключително, неотменимо, прехвърлимо, безвъзмездно и напълно платено право и лиценз (с право за предоставяне на сублиценз на много нива) да продава, използва, съхранява, предава, публично показва, публично изпълнява (включително чрез дигитално аудио излъчване), възпроизвежда, модифицира, създава производни произведения и разпространява вашите записи, изцяло или частично, във всякакви медийни формати и канали, познати или бъдещи.“