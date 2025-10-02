Земетресение от 5,0 по Рихтер разлюля Турция, усетиха го и в Бургас

Земетресение разтърси Истанбул малко преди 15 часа днес. Усетено е особено осезаемо в азиатската част на Истанбул, както и в България - в района на Бургас.



Трусът бе кратък, няколко секунди, и предизвика силна паника, много хора излязоха на улицата.



От Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) обявиха, че трусът е бил с магнитуд 5,0 по Рихтер на дълбочина 6,7 км в Мраморно море в района на Мармара Ереглиси.

Същият магнитуд отчита и Европейският средиземноморски сеизмологичен център, докато според сеизмологичната обсерватория "Кандилли" в Истанбул магнитудът е бил от 5,3.

Не се съобщава за пострадали и разрушения, но много хора са навън, по улиците, от страх да не последва нов трус.



