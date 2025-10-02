Руските служби подготвяли атаки с дронове в Полша, съобщи полското разузнаване

Руското разузнаване е подготвяло диверсионни атаки с дронове в Полша, Литва и Германия, съобщиха Агенцията за вътрешна сигурност (ABW) и прокуратурата в Полша.

Според информацията, руските разузнавателни служби са планирали саботажи, при които дронове е трябвало да хвърлят експлозиви върху критична инфраструктура, съобщиха източници от полските правоохранителни органи пред Gazeta Wyborcza. ABW е задържала няколко заподозрени, участвали в планирането на атаките. Един от тях, Владислав Г., е действал като куриер. По задача на руското разузнаване той е доставял експлозиви, части за дронове и сим карти в Полша от Литва и Германия.

Взривните вещества, открити у него, са били съхранявани в консерви, уж с царевица. Експерти изчислили, че съдържанието на една консерва е еквивалентно по разрушителна сила на 1,4 кг тротил. Дроновете, предназначени за използване в саботажните операции, е трябвало да бъдат оборудвани с приставки, съобразени с формата и размера на консервите.

Задържаният е заявил пред разследващите, че първоначално е изкопал експлозивите в гробище – място, посочено му от руските куратори. След това е трябвало да скрие консервите в тайник близо до полския град Лодз.

Както отбелязва Gazeta Wyborcza, това е накарало разузнавателните служби да смятат, че в цяла Европа може да е създадена мрежа от такива тайници.

Томаш Семоняк, министърът, координиращ полските разузнавателни служби, потвърди информацията. Той заяви, че правоохранителните органи напоследък регистрират нарастващ брой опити за саботажи в страната. „Има поне десет такива случая. Борбата със саботажите и шпионажа е абсолютен приоритет за нашите служби“, подчерта Семоняк.