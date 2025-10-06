Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка

Френският премиер Себастиан Льокорню е подал оставка, съобщи BFM TV в понеделник, позовавайки се на свои източници.
Вчера президентът Еманюел Макрон одобри първата част от новото правителство, предложено от премиера Себастиан Льокорню. Списъкът с министри за новия кабинет беше обявен от стълбите на Елисейския дворец от Еманюел Мулен , генерален секретар на президента на републиката.
Льокорню беше назначен за премиер от френския президент Еманюел Макрон на 9 септември.
Утре той трябваше да представи програмата си пред долната камара на парламента. Льокорню трябваше да изготви и бюджета за идната година, който съдържаше мерки за икономии, чрез които да бъде овладяна ситуацията с дефицита в страната.
