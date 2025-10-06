Гръцката полиция разследва двойно убийство в къмпинг Финикунда

Въоръженият мъж е избягал от местопрестъплението

Гръцката полиция е започнала разследване след двойно убийство късно в неделя в къмпинг в крайбрежното село Финикунда, в южната гръцка област Месиния, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

68-годишният собственик на къмпинга е намерен мъртъв в зоната на рецепцията, а тялото на втори мъж, на около 50 години, работещ като портиер, е открито на няколко метра разстояние. Полицията съобщи, че двамата мъже са били приятели.

Според разследващите, неидентифициран нападател е влязъл в къмпинга с огнестрелно оръжие и е застрелял собственика, убивайки го на място. След това нападателят е насочил оръжието си към портиера, който изглежда се е опитал да избяга, ранявайки го смъртоносно.

Въоръженият мъж е избягал от местопрестъплението. Съседи, които са чули изстрелите, са алармирали полицията. Служители от отдела за сигурност в Каламата са започнали разследване, събирайки доказателства от мястото и вземайки показания от къмпингуващите. Властите също така търсят записи от охранителни камери в района.

Източници от полицията съобщиха, че собственикът на къмпинга е казал на властите само две-три седмици по-рано, че е бил обект на стрелба в друг бизнес, който е управлявал в селото.