ВСУ си върна 180 квадратни километра край Покровск

Украинските войски са освободили 180 квадратни километра в Покровски район и са разчистили близо 200 квадратни километра от руски диверсионни групи. Това съобщи генерал-майор Игор Плахута, командир на Войските за териториална отбрана на Въоръжените сили на Украйна, в интервю за Укринформ.

„Нашите части работят във всички посоки, но най-активно в най-горещите райони – Купянский, Торецкий и Новопавловский. Всички посоки са трудни, но може би най-предизвикателното в момента е Покровское, тъй като това е основната линия на атака на противника. Затова тук се регистрират най-много опити за нападение, но Силите за отбрана ги отблъскват“, увери той.

Според командира, в момента в тази посока се води контранастъпление и териториите, окупирани от руските сили, постепенно се отвоюват.

Платуха добави, че ситуацията остава трудна не само за подразделенията на Войските за териториална отбрана, но и за всички отбранителни сили на Украйна.

Военният офицер подчерта, че руската армия активно използва самолети за извършване на бомбени удари и се опитва да установи строг контрол на огъня с помощта на артилерия и дронове, което усложнява логистиката и евакуацията.